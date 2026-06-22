Tu tarjeta Estrellas de Banco General: un mundo de recompensas por descubrir

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Si tienes una tarjeta Estrellas de Banco General, cada vez que pagas con ella estás acumulando estrellas. Queremos contarte todo lo que puedes hacer con tus estrellas, ya que Tu Programa Estrellas no es un programa de puntos más: es una plataforma donde puedes canjear tus estrellas por viajes, productos o crédito a tu tarjeta, y lo mejor es que todo lo manejas desde tu celular.

Viaja con tus estrellas

En el app de Banco General puedes usar tus estrellas para reservar vuelos, hoteles y hasta alquilar un carro. Funciona como cualquier plataforma de viajes: buscas tu destino, escoges fechas, comparas opciones de hospedaje, apartas el carro y listo. Orlando, Bogotá, Medellín, Miami y Madrid están entre los destinos favoritos. Y si tus estrellas no te alcanzan para cubrir todo, puedes pagar la diferencia con cualquier tarjeta de crédito o débito de Banco General. Así que no tienes que esperar a tener un montón acumuladas para empezar a planificar.

Crédito a tu tarjeta: estrellas que se convierten en plata

También puedes canjear tus estrellas por crédito a tu tarjeta de crédito. Así de sencillo: reduces lo que debes. No sustituye tu pago mínimo, pero baja tu saldo pendiente, y eso siempre cae bien. Solo necesitas un mínimo de 2,500 estrellas y lo haces directo en el app.

Un catálogo que tiene de todo

El catálogo incluye desde tecnología —celulares, laptops, tablets, televisores, audífonos— hasta cosas que no te esperas: membresías de clubes de vino, perfiles de salud preventiva, tratamientos faciales, aires acondicionados, bocinas portátiles y certificados de regalo en comercios. Hay para todos los gustos.

Todo es digital y súper fácil

No tienes que ir a ningún lado. En el app seleccionas tu tarjeta Estrellas, ves cuántas tienes y escoges lo que quieres: viajes, productos o crédito. Tres pasos y ya. Y si te surge alguna duda, el chat en línea está ahí las 24 horas, los 7 días.

Siempre hay algo nuevo

Tu Programa Estrellas se actualiza a menudo, así que te recomendamos darle un vistazo al catálogo de vez en cuando. Los productos y experiencias van cambiando, y de repente te encuentras con algo que no sabías que estaba. Al final, es un beneficio que ya viene con tu tarjeta — solo es cuestión de explorarlo.