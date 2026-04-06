Una beca, cientos de historias que transforman el futuro

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Hace trece años, Félix Rodríguez se levantaba cada mañana para ir a la Escuela Bilingüe Pedro J. Ameglio T., donde cursaba estudios de primaria. Hoy, su día empieza muy distinto: analiza datos y construye modelos que impactan el negocio desde su rol como Científico de Datos en Banco General.

Félix, segundo de izq. a der., junto a compañeros becados en 2014

El momento decisivo en su historia fue una oportunidad que, en ese momento, parecía lejana: una beca.

Félix es uno de los egresados del programa Becas Sus Buenos Vecinos a la Excelencia, una iniciativa que busca identificar y apoyar a estudiantes con alto desempeño académico, para que puedan desarrollar su potencial educativo y personal en un colegio particular.

Félix en su graduación del TEC de Monterrey

Gracias a esta beca, Félix no solo logró culminar con éxito su etapa escolar, sino que abrió la puerta a nuevos retos. Tras graduarse de secundaria en la Academia Interamericana de Panamá, sede de Cerro Viento, se convirtió en el primer egresado en obtener la Beca Universitaria Sus Buenos Vecinos a la Excelencia, que le permitió estudiar Ingeniería Física en el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas de la región.

Hoy, su historia continúa escribiéndose, demostrando que el talento, cuando se acompaña con oportunidades, puede llegar muy lejos.

Promoción de graduandos 2025

Una nueva convocatoria, miles de historias por impactar

Así como la historia de Félix, existen muchos otros niños y niñas con el potencial de transformar su futuro si reciben el apoyo adecuado en el momento oportuno.

Por eso, la Fundación Sus Buenos Vecinos de Banco General anuncia la apertura de la convocatoria 2026 del programa Becas Sus Buenos Vecinos a la Excelencia, dirigida a estudiantes que actualmente cursan 6.º grado en escuelas oficiales o en colegios particulares de propósito social cuyo costo anual no exceda los B/. 500. Se consideran de propósito social los centros educativos administrados por organizaciones sin fines de lucro que ofrecen a sus estudiantes acceso a educación privada a bajo costo.

Los estudiantes seleccionados recibirán una beca para cursar toda su educación secundaria en un colegio particular, con el acompañamiento integral de la Fundación a lo largo del proceso. La convocatoria estará abierta del 1 al 30 de abril.

Becados entrantes del año 2026

Invertir en educación es invertir en el país

A lo largo de más de 15 años, el programa Becas Sus Buenos Vecinos a la Excelencia ha acompañado a 269 egresados en todo el país y actualmente beneficia a 217 estudiantes que cursan su educación secundaria, reflejando un compromiso sostenido con la formación de talento y la generación de oportunidades educativas.

Cada año, decenas de estudiantes inician un camino que no solo transforma su vida, sino también la de sus familias y comunidades. Félix es prueba de ello, pero no es una excepción: es el reflejo de lo que sucede cuando el talento encuentra respaldo.

Porque detrás de cada convocatoria abierta, hay una historia esperando ser contada.

Para conocer más sobre el programa y aplicar a la beca, visita: https://www.fundacionsusbuenosvecinos.org