Varela Hermanos inicia producción y embotellado con energía 100% limpia y presenta la edición limitada de Seco Herrerano Patria 2025

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La historia de Varela Hermanos suma un nuevo capítulo en su compromiso con la sostenibilidad: desde hoy, todo el proceso de elaboración y embotellado de sus productos se realiza con energía 100% limpia, marcando un hito en la industria nacional y honrando su compromiso de proteger los recursos naturales que sostienen el futuro de Panamá.

El proyecto, desarrollado en alianza con Atera, contempló la instalación de más de 1,450 paneles solares en 3,600 metros cuadrados de la planta de Varela Hermanos, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz. Con esta inversión, la empresa reducirá 378 toneladas de CO₂ al año, el equivalente a la absorción de más de 21 mil árboles maduros, avanzando hacia una operación cada vez más responsable y eficiente.

“Desde hace 116 años hemos trabajado con un propósito: crecer de manera responsable, cuidar de nuestra gente, apoyar a las comunidades y proteger los recursos que nos sostienen. Hoy damos continuidad a ese compromiso con un paso decisivo hacia la sostenibilidad: embotellar con energía limpia todo lo que producimos”, destacó Luis José Varela Jr., Presidente y CEO de Varela Hermanos.

Con esta transformación, Varela Hermanos reafirma que la tradición y la innovación pueden convivir, y que su legado construido desde 1908 se proyecta hacia el futuro con una operación que minimiza el impacto ambiental, honra el compromiso con su gente y celebra la identidad panameña.

“La sostenibilidad comienza cuando las empresas transforman la manera en que gestionan su energía e incorporan la eficiencia energética como pilar de su operación. En Atera nos enorgullece acompañar a Varela Hermanos en este paso decisivo hacia una industria más responsable, competitiva y comprometida con el futuro de la región” agregó Luis Felipe Vélez, Director General de Atera.

A su vez, en el marco de este hito, Varela Hermanos presentó la edición limitada 2025 de Seco Herrerano Patria, elaborada y embotellada con energía 100% limpia. Esta botella conmemorativa fusiona el orgullo de ser panameños con los valores que han definido a la marca: tradición, innovación y respeto por el entorno.

El diseño, desarrollado en continuidad con la plataforma “El Espíritu de Panamá”, incorpora un arte abstracto inspirado en los colores patrios: blanco, azul y rojo evocando el movimiento de la bandera nacional.

Cada etiqueta es única, creada a partir de un arte madre que genera variaciones infinitas, reforzando el concepto de exclusividad y el deseo de colección. Esta propuesta visual representa una evolución de las ediciones anteriores, que desde 2017 han rendido homenaje a la cultura y el arte panameño.

La edición limitada Seco Herrerano Patria 2025 estará disponible a partir de lunes 20 de octubre en todo el país, como símbolo de una nueva era donde cada botella refleja el orgullo nacional y una producción más limpia y sostenible.