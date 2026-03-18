WorldWide Medical destaca el desempeño de sus aliados estratégicos en su gala anual de premiación

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El evento reunió a destacados corredores e invitados especiales del sector asegurador para reconocer el desempeño de los productores más sobresalientes en los ramos de Salud Internacional y Vida. Durante la velada, la compañía resaltó el papel clave de sus aliados comerciales en el crecimiento sostenido de la organización y en la calidad del servicio brindado a los asegurados.

WorldWide Medical, aseguradora con sede en Panamá y con presencia en distintos mercados de la región, celebró su gala anual de premiación, un encuentro dedicado a reconocer la excelencia, el compromiso y los resultados de los corredores de seguros que han destacado por su desempeño en los ramos de Salud Internacional y Vida.

El evento reunió a aliados comerciales, representantes del sector asegurador e invitados especiales en una velada en la que se reconoció la labor de los corredores que, a través de su asesoría y acompañamiento, contribuyen al desarrollo del negocio y al fortalecimiento del servicio que la compañía brinda a sus asegurados.

Para Betty Cyjon, Gerente General de WorldWide Medical, la relación con los corredores y el compromiso del equipo interno han sido factores clave en el desarrollo y crecimiento de la compañía.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo de muchos profesionales que trabajan cada día para ofrecer soluciones de valor a nuestros clientes. Nuestros corredores, junto con todos los colaboradores de la organización, son parte esencial de los resultados que hoy celebramos”, señaló.

La Gerente General también destacó que la compañía continúa fortaleciendo sus operaciones y desarrollando iniciativas orientadas a seguir elevando la calidad del servicio, así como a acompañar a sus aliados estratégicos en un entorno cada vez más dinámico dentro de la industria aseguradora.

WorldWide Awards 2026

En el marco de la gala se entregaron los WorldWide Awards 2026, galardones que reconocen a los corredores con mejor desempeño en los ramos de Salud Internacional y Vida, así como a aquellos profesionales que han demostrado resultados sobresalientes a lo largo del año.

Top 10 del ramo Salud Internacional: Uniseguros, Seguros Triple A, S.A., MMA Seguros, Kam y Asociados, Somos Asesores de Seguros, Marsh, WTW, Panamericana de Seguros, Panama Best Insurance, MMG Insurance

En la categoría de Salud Internacional fueron reconocidos: Uniseguros, Seguros Triple A, S.A., MMA Seguros, Kam y Asociados, Somos Asesores de Seguros, Marsh, WTW, Panamericana de Seguros, Panama Best Insurance y MMG Insurance.

Top 10 del ramo Vida: Kam y Asociados, Consultoría y Asesoría de Seguros, Ureña y Ureña, Douglas Gómez, Seguros Triple A, Marsh, Uniseguros, S&D Insurance Services, Risk Management Seguros, Nova Insurance Brokers

En el ramo de Vida, los galardones fueron para: Kam y Asociados, Consultoría y Asesoría de Seguros, Ureña y Ureña, Douglas Gómez, Seguros Triple A, Marsh, Uniseguros, S&D Insurance Services, Risk Management Seguros y Nova Insurance Brokers.

Asimismo, se entregaron reconocimientos especiales a profesionales y aliados que destacaron por su desempeño durante el año.

Mayor Productor Global de Ventas Nuevas 2025: Kam y Asociados Panamá, S.A.

El premio al Mayor Productor Global de Ventas Nuevas 2025 fue otorgado a Kam y Asociados, S.A., mientras que el reconocimiento Novato del Año Colectivos fue para Consultoría y Asesoría de Seguros.

Account Manager del año Salud Internacional: Noris Díaz

Por su parte, la distinción como Account Manager del Año fue entregada a Noris Díaz, en el ramo de Salud Internacional, y a Stephanie Gómez, en el ramo de Vida.

Account Manager del año Vida: Stephanie Gómez

Excelencia en la industria

Durante la velada también se reconoció al grupo de corredores con la prestigiosa distinción MDRT (Million Dollar Round Table), considerado uno de los estándares de excelencia más importantes dentro de la industria de seguros de vida y servicios financieros a nivel mundial.

Miembros MDRT: Douglas Gómez, Nicole Mizrachi, Xavier Miller, Chantal Valenzuela, Christian Miró, Máximo Madariaga

Douglas Gómez, Nicole Mizrachi, Xavier Miller, Chantal Valenzuela, Christian Miró, Máximo Madariaga y Alexander Homsany representarán a WorldWide Medical en el MDRT Annual Meeting 2026, un evento internacional que reúne a líderes, expertos y profesionales del sector para intercambiar conocimientos, compartir buenas prácticas y analizar tendencias que impulsan la evolución de la industria aseguradora.

Con esta gala de reconocimiento, WorldWide Medical reafirma su compromiso de fortalecer la relación con sus aliados estratégicos y de continuar promoviendo una cultura de excelencia, profesionalismo y servicio en beneficio de sus asegurados.

Acerca de WorldWide Medical

WorldWide Medical forma parte de WorldWide Group, uno de los grupos aseguradores más destacados y robustos de América Latina, especializado en seguros de salud internacional y seguros de vida, con más de 27 años de experiencia en el mercado. Además, cuenta con la participación de DEG, filial del KfW Group, el banco alemán considerado el más seguro del mundo.

La compañía ofrece una protección sólida, segura y especializada, respaldada por un equipo profesional altamente calificado y una red global de 8,000 hospitales. También mantiene alianzas estratégicas con compañías reaseguradoras de primer nivel. WorldWide Group se ha consolidado como líder en seguros médicos internacionales en Panamá y República Dominicana, y un referente en seguros de vida en toda la región.