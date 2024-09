AM Best mejora las perspectivas de fortaleza financiera y calificación crediticia a la Reaseguradora Delta

La agencia global afirmó la Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y la calificación crediticia de emisor de largo plazo de bbb+ (Buena), que refuerzan su posición como un socio confiable en el mercado de Latinoamérica.

La agencia global de calificación AM Best mejoró la perspectiva de la calificación de Reaseguradora Delta (DeltaRe) de “Estable” a “Positiva” y afirmó la Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de bbb+ (Buena).

Las perspectivas u “Outlook” (por su término en inglés) hacen referencia a la proyección del calificador de la tendencia futura de una calificación crediticia o de fortaleza financiera. El término “positivo” implica que las calificaciones podrían mejorar en el futuro si se mantienen o mejoran las condiciones actuales.

Las calificaciones otorgadas son el resultado de un profundo análisis en el que resaltan, de acuerdo con los resultados de la evaluación técnica del calificador: la fortaleza de su balance (que AM Best evalúa como “muy fuerte”); un adecuado desempeño operativo, que se evidencia en los índices de rentabilidad y en el logro de los netos positivos en todas las líneas de negocio durante el 2023; un perfil de negocio neutral y una administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

“La evaluación de solidez del balance de DeltaRe Panamá reconoce las obligaciones adecuadamente ajustadas de la compañía y su apetito de riesgo, así como el compromiso de sus accionistas de fortalecer la base de capital de la compañía, reflejado en su nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgo, medido por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR) y métricas favorables de apalancamiento suscriptor neto”, destacó AM Best.

Alicia Salas, CEO de DeltaRe, resaltó que el cambio de calificación de AM Best de “Estable” a “Positiva” representa una mejora importante en la calificación, que pone a DeltaRe a un paso de los niveles más altos en la escala de AM Best.

“Este reconocimiento refuerza nuestra posición como un socio confiable en el mercado de LATAM, donde seguimos brindando soluciones sólidas y a medida para nuestros clientes. La perspectiva ‘Positiva’ subraya que estamos bien encaminados en nuestra estrategia de crecimiento sostenible, y nos abre nuevas oportunidades para expandirnos en un entorno competitivo. Además, nos posiciona aún mejor para seguir ofreciendo valor a nuestros socios y clientes en toda la región”.

Crecimiento en el mercado

Desde la obtención de su Calificación de Fortaleza financiera de B++ y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb+”, por parte de AM Best, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento en el mercado reasegurador. Este avance no sólo se refleja en el aumento de primas suscritas, sino también en la expansión del número de negocios, clientes y territorios donde la compañía opera.

Actualmente DeltaRe tiene presencia en 13 mercados a lo largo y ancho de la región: Panamá, República Dominicana, Paraguay, México, Guatemala, Honduras, Bolivia, El Salvador, Perú, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Costa Rica, con proyecciones de crecimiento prometedoras.

A corto plazo DeltaRe planea consolidar una sólida presencia en México, uno de los mercados de seguros más grandes de la región, con primas anuales estimadas en aproximadamente 42.000 millones de dólares. Para lograr esto, cuenta con una retrocesión de primera línea y con un equipo especializado, preparado para atender las necesidades de sus clientes, alineado en establecer relaciones a largo plazo en este mercado clave. DeltaRe aspira a convertirse en un jugador destacado en la industria mexicana, impulsado por su enfoque en la calidad del servicio y la personalización de soluciones de reaseguro para sus socios comerciales.

Sobre Reaseguradora Delta

DeltaRe nace en el mercado latinoamericano hace más de 60 años, ofreciendo reaseguro contractual y facultativo para varias líneas de negocios, que incluyen incendio, construcción e ingeniería, automóvil, casco marítimo y transporte; responsabilidad civil, robo, AP, fianzas y vida. Está basada en Ciudad de Panamá y tiene negocios en 13 países.

Sobre AM Best

AM Best es la agencia de calificación crediticia más grande del mundo, especializada en la industria de seguros. Su sede está en los Estados Unidos y tiene oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Opera en más de 100 países.