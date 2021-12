Celebra con CHANEL para volver a soñar

Con un gran pino de navidad blanco en la Plaza del Mar de Multiplaza, La Maison CHANEL nos invita a celebrar este mes y recibir con alegría que de nuevo podemos volver a estar juntos, y soñar con momentos mágicos para compartir y festejar. Junto al vibrante árbol, han instalado una nave que exhibe los 100 años del N°5, el perfume más icónico del mundo.

Una de las tantas maneras con las cuales CHANEL rinde homenaje a los 100 años de celebridad del N° 5 es una colección de alta joyería de 123 piezas dignas del Museo del Louvre. Han pasado 10 décadas, y cada una trajo un hito para reinventarse, pasaron guerras, pero también avances científicos, el hombre viajó a la luna y ahora exploramos Marte. Cada vez, los límites se desdibujan, pero ¿qué queda siempre? puede ser un recuerdo, una fotografía de momentos mágicos o un aroma abstracto.

En esos miles de puntos de encuentro que CHANEL ha creado por los cinco continentes para exhibir su esencia, una de las piezas de edición limitada que Panamá tiene el privilegio de tener en su boutique para coleccionistas y amantes de la marca es una hermosa caja de 45 centímetros de alto, blanca, inmaculada, construída en fibras naturales con la forma del N°5 llamada Calendario de Adviento que en su interior resume 100 años de recuerdos y momentos maravillosos de la vida de Mademoiselle Chanel, con pequeños grandes tesoros que forman un recorrido por objetos representativos que creó la visionaria.

Gabrielle Chanel fue la primera mujer empoderada que por medio de la moda, el arte, la perfumería, la literatura y los negocios, le enseñó al mundo que con imaginación y tesón se podría abrir un camino impensado hasta ese momento. Fue una iconoclasta en su época y lo sigue siendo: liberó el estereotipo femenino, y sus creaciones siguen reinventándose sin perder la línea que ella marcó sin titubeos.

El N°5

Hace 100 años, tras una reunión entre Coco Chanel y el perfumero más prestigioso de Francia, Ernest Beaux, nació un emprendimiento. La tarea era crear un perfume sin el lastre de ser monótono y de olor predecible. Así, el brillante perfumero, tomando las indicaciones de Mademoiselle, se sumergió en su laboratorio del pueblo de Grasse hasta salir con un olor único. Después de pruebas y combinaciones florales jamas mezcladas hasta ese momento con un compuesto de de 80 aromas (rosa de mayo, jazmín, ylang ylang, sándalo) y usando por primera vez aldehídos, se creaba una fragancia artificial de una arquitectura olfativa que cambió la fabricación de perfumes en la era moderna.

Había nacido el perfume imaginado por Coco, su olor reflejaba lujo, elegancia y un arte de vivir particular. Entonces, esa fragancia dorada y abstracta necesitaba un cuerpo inédito que mostrará su brillo, así se creó la botella transparente de líneas arquitectónicas que hoy permanece moderna y vigente. Acto seguido, esta revolución olfativa necesitaba un nombre y una etiqueta. Entonces tal como nació, de un experimento con norte propio, y dentro de un laboratorio, Mademoiselle la llamó de forma editada y minimalista N°5, y encargó una etiqueta simple, tipo industrial, blanca, con una tipografía sin adornos. Y la revolución olfativa llamada N°5, encontró su estuche perfecto.

Este 2021, la Colección de Holiday se reafirma con creaciones exclusivas de la botella icónica con un sello y empaque único de edición limitada.

Cabe decir que después de la creación del N°5 en 1921, años después, Gabrielle Chanel creó una nueva versión N°5 Eau de Parfum, que en esta edición centenaria da un gran paso medioambiental porque por primera vez, la botella incorpora vidrio reciclado, sin dejar de mantener su aspecto puro, brillante y transparente. Este cometido de La Casa CHANEL comprometida con la sostenibilidad se logró gracias a POCHET du COURVAL, una Empresa de Patrimonio Vivo (Entreprise du Patrimoine Vivant), que utiliza vidrio de alta calidad utilizando una tecnología innovadora de reciclaje.

A su vez, el empaque rediseñado ha sido elaborado con pulpa de papel biodegradable. El broche de oro es el número 5 inscrito en oro en la etiqueta. Con los mismos detalles, para el N°5 L’EAU, una de las 5 interpretaciones del actual perfumista Olivier Polge, el número 5 fue grabado en plata. De esta manera el N°5 se convierte en el primer frasco de perfume en incorporar vidrio reciclado, conservando una transparencia cercana al cristal. “Nuestro objetivo fue desarrollar un vidrio reciclado de alta gama que cumpliera con las cualidades de excelencia y creatividad de CHANEL”, explicó el vocero del Grupo Pochet. Realzando el interés mutuo por fomentar la economía circular, reducir el uso de recursos naturales y disminuir la huella de carbono.

La edición limitada 100 ml del N°5 Eau de Parfum es la primera fragancia con esta innovación ambiental que se irá aplicando gradualmente a los demás perfumes de CHANEL a partir de 2022.

Colección de Maquillaje Holiday 2021 inspirado en el N°5

Esta colección HOLIDAY 2021 CHANEL Makeup Creation Studio, también se inspiró en el N°5 y sus 100 años de celebridad. Los tonos dorados de la fragancia se han transformado en maquillaje para los ojos y el rostro, mientras que los labios y las uñas se visten de rojo, el color de la vida, recordándonos la vitalidad desbordante de ideas de Mademoiselle Chanel. Esas son creaciones de edición exclusiva disponibles por tiempo limitado en la Boutique CHANEL de Multiplaza.

La paleta de sombras Les 4 Ombres con la estética del N°5 en un tono ámbar satinado o blanco marfil perlado nos recuerda al N°5 L’EAU. Cada una de las cuatro sombras de ojos pueden usarse independientes o combinadas. Cada sombra lleva grabado sobre su tono el N°5 que las hace una pieza de colección y por primera vez, dos tonos exclusivos de Ombre première laque glitter, la sombra de ojos líquida de larga duración de CHANEL toma un acabado brillante. El lipstick rouge allure N°5 está disponible en cinco tonos, incluidos dos nuevos: ‘Emblématique’ y ‘Légendaire’ en un exclusivo envase grabado con un número 5 dorado.

Los acompañan los pigmentos fluide enlumineur que mejoran la tez con su textura ligera se funde sobre la piel. Para un brillo sutil y brillante llega el nuevo tono Or Ivoire del highlighting fluid. Como parte de esta nueva colección, Baume Essentiel está disponible en un nuevo tono or beige, para los puntos altos del rostro. dependiendo de cómo se use, el tono puede brindar un aspecto de maquillaje sofisticado y natural. Su diseño portátil y minimalista permite los retoques durante el día. Para las manos, Le vernis de CHANEL en rouge Intemporel, un exclusivo tono rojo intenso para las fiestas 2021.

El N° 5 en un firmamento de diamantes

Para unirse a la celebración del centenario, Patrice Leguéreau, Director del Creation Studio de Alta Joyería de Chanel imaginó la “Colección N ° 5″, en 123 piezas extraordinarias que expresan las perdurables facetas del N° 5. Decidió unir dos momentos célebres, el año 1932, cuando Mademoiselle rompió los códigos de la alta joyería francesa con “Bijoux de Diamants” su singular colección de joyas en platino y diamantes y el acontecimiento previo de 1921 con el N° 5. Así, se concibió la colección: transmitiendo en diamantes y joyas preciosas el alma del perfume, la arquitectura del frasco y la revolución olfativa que causó la fragancia.

Cómo un 5 que se repite, un conjunto de collar sin precedentes porta un diamante de 55,55 quilates. Pero éste es sólo una de las 123 piezas arquitectónicas y flexibles que evocan el contrastante diseño de la botella y la sensualidad de la fragancia magnificando los perfumes N° 5.

Cada pieza hecha con creativa sofisticación en cada línea, con un prisma de elementos a través de composiciones de piedras preciosas raras y excepcionales como piezas de museo. Desde el ‘Stopper’ con corte esmeralda cuya forma rectangular recuerda la Place Vendôme asemejada en cristal de roca engastada con diamantes, ónix, perlas y zafiros amarillos.

Es poesía pura hecha diseño: anillos adornados con cristal de roca que revelan lechos de diamantes y odas a la emblemáica silueta geométrica a través de líneas de diamantes blancos, diamantes amarillos y zafiros amarillos, cayendo en cascada sobre collares sautoir, con broches y pendientes colgantes.

El collar N°5 Abstraction hace un guiño físico a la fragancia “con lágrimas de diamantes en forma de pera y rosa morganita que fluyen sobre la piel como gotitas de un perfume divino”.

El infaltable blanco y negro se presenta en el perfume N° 5 en ónix, “cuya silueta de la botella se oculta trás de un exquisito reloj pequeño en nácar y laca cerámica negra con una decoración floral de jazmín, rosa e ylang-ylang”.

El “5″, ubicuo de la colección, cuelga descentrado en una gargantilla de oro amarillo y diamantes con una gota de oro berilo. Siguen otras fuentes de inspiración, como el collar Eternal N ° 5 en gargantilla, diamantes redondos, pera, navette y ovalados, un diamante de talla esmeralda de 10 quilates, zafiros de 4 quilates en tonos naranja y rosa del amanecer, y una gota de topacio ámbar de más de 30 quilates.

Para recordar las flores de Coco se hizo eco con La frescura del jazmín en forma de estrella, la rosa de mayo interpretada en una flor redonda alunada con muchos pétalos en zafiros rosados. El ylang-ylang brilla con un rocío de diamantes.

Para finalizar, “la estela, en una suntuosa combinación de 350 quilates de topacios imperiales que dan un aire incandescente, casi barroco al collar Golden Burst. El Blushing Sillage engastado en diamantes, rubíes, granates, zafiros amarillos y espinelas rosadas y rojas formando una gradación de colores que asemejan la esencia dorada del célebre perfume N° 5.

Para finalizar con el comienzo

El Calendario de Adviento calendario es una obra de arte disponible en cantidades limitadas. Lejos de ser convencional, incluye 27 casillas numeradas del 5 al 31, 5 para el perfume, 31 para la mítica dirección. Disponible en la boutique CHANEL de fragancias y belleza, Mall Multiplaza.

Este calendario contiene algunos de los productos más emblemáticos de La Casa CHANEL, entre sus muchas sorpresas de edición limitada, y hasta un globo de nieve único en su clase y una serie de accesorios dedicados a la fragancia y diseñados especialmente para esta ocasión memorable.

Nos encantaría recibirlos en el podio efímero de la Plaza del Mar en el Mall Multiplaza Pacific para que vivan de cerca estas novedades que nos heredó Mademoiselle Chanel.