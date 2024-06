¡Celebra el Día del Padre con LEGO® y construyamos momentos juntos!

Este año, no hay mejor manera de sorprender a Papá que sumergiéndote en el emocionante universo de la construcción con LEGO. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que explorando la categoría de vehículos con las líneas LEGO Speed Champions, LEGO Technic y LEGO Icons.

Un gran ejemplo de esto es el set LEGO Icons McLaren MP4/4 y Ayrton Senna (10330). Este impresionante kit no solo te permite construir una réplica detallada del legendario McLaren MP4/4, el coche que llevó a Ayrton Senna a la gloria en la Fórmula 1, sino que también rinde un poderoso homenaje al incomparable talento y la pasión del piloto brasileño. Cada pieza cuenta una historia, cada ladrillo es un tributo al legado de Senna y su inquebrantable determinación en la pista.

Por otro lado entra a la velocidad y la adrenalina con los sets de LEGO Speed Champions, estos no son solo simples modelos; son replicas que capturan la esencia de los superdeportivos más emblemáticos y los legendarios coches de carreras, cada set ofrece una experiencia de construcción que despierta la pasión por el automovilismo en padres e hijos por igual.

Pero eso no es todo, para aquellos padres que buscan un mayor desafío, la línea LEGO Technic ofrece una experiencia de construcción incomparable. Desde complejos sistemas de engranajes hasta funciones mecánicas realistas, estos sets no solo son una prueba de habilidad, sino también una oportunidad para explorar los límites de la ingeniería y la creatividad. Construir un modelo Technic no es solo un pasatiempo, es una aventura que despierta la curiosidad y fomenta el pensamiento innovador.

Este mes se lanza la campaña regional para esta gran ocasión bajo el slogan “Día del Padre, construyamos recuerdos juntos” que se celebra en Panamá el 16 de junio, donde la marca busca acercarse a sus consumidores y compartir el portafolio de productos que tiene dirigido a los adultos. Los sets se pueden encontrar en las LEGO store ubicadas en los malls de Multiplaza (local 203), Altaplaza (local 502), y en la tienda en línea oficial: LEGO.latamelite.com

Así que este Día del Padre, sorprende a Papá con algo diferente. No se trata solo de construir modelos, sino de forjar lazos y crear memorias para siempre. LEGO no solo ofrece diversión, sino que también estimula la imaginación, con una amplia gama de temas y sets coleccionables que se adaptan a cada tipo de constructor. LEGO es el regalo perfecto para desafiar su creatividad y mantenerlo entretenido durante horas, mientras comparten momentos de calidad juntos.

LEGO®, el logotipo LEGO son marcas registradas de The LEGO Group. ©2024 The LEGO Group.

Alejandro Salguero

Marketing Manager Latam

LEGO / Elite Brands International