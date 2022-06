Con 18 sedes en 13 países de Latinoamérica, ADEN Educational Group celebra tres décadas de crecimiento

Reconocido por su metodología innovadora, que se centra en la experiencia de los alumnos y su interacción con un sistema educativo divergente, basado en experiencias reales; ADEN conecta al participante directamente con el entorno de los negocios, transfiriendo las mejores prácticas para que pueda enfrentar los desafíos de un entorno altamente competitivo e incierto.

A través del tiempo y la adaptabilidad a los cambios, actualmente la red se ha consolidado como un ecosistema educativo, flexible, ágil y moderno, posicionándose como líder en la formación de negocios de la región. Su inspiración es transformar realidades, potenciar al ser humano e impactar en la comunidad.

ADEN se focaliza en la formación y en el desarrollo de hombres y mujeres de negocios, tanto en modalidad presencial como e-learning. Últimamente ha incorporado tecnología de última generación para adaptarse a un modelo híbrido, donde interactúan con naturalidad el mundo online y la experiencia presencial, lo local con lo regional, y sobre todo llevando el conocimiento de un mundo globalizado a las realidades específicas de toda la región. ADEN es glocal en su máxima expresión.

30 años haciendo historia

En 1992 nace ADEN, con el sueño de un grupo de jóvenes profesionales de enseñar management desde la práctica, como respuesta a los tradicionales modelos de educación que dotaban a sus alumnos de excelentes bases de conocimiento, pero sin asegurar su aplicabilidad al puesto de trabajo.

“Fue un modelo disruptivo desde sus inicios; los empresarios lo avalaron rápidamente, lo que aseguró las bases de un programa que fue el que marcó su desembarco en otros países de América Latina”, comenta Ricardo Greco, presidente y fundador de ADEN.

ADEN expande sus fronteras

Con la internacionalización de su propuesta en distintas ciudades de América Latina, en el año 2002 comienza una nueva etapa, en la que se transforma en una escuela de negocios regional.

Ya en el 2003, se concretan una gran variedad de alianzas estratégicas con universidades de Europa, y finalmente en 2005 se lleva a cabo la primera graduación del MBA internacional, en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). Un hito histórico que sin duda alguna marcó el inicio de los más de 70.000 ejecutivos que forman parte del alumni de la red.

En este proceso expansivo, universidades americanas como Harvard University, The George Washington University, University of San Francisco, University of California at Irvine, avalaron su propuesta educativa, certificando sus programas y complementándolos con semanas académicas en sus respectivos campus.

La innovación como eje central de la formación

“La innovación siempre ha sido el eje central de nuestra organización, es el motor fundamental que rige a todos nuestros colaboradores y que se permea a nuestras aulas”, asegura Ricardo Greco.

ADEN ofrece en sus clases asignaturas actualizadas a las nuevas tendencias del mercado, lo que permite a sus alumnos tener formación de vanguardia para que puedan aplicarla en un mercado cada vez más impredecible.

La incorporación de simuladores en el modelo de enseñanza ha representado un salto pedagógico, ADEN de manera muy temprana comprendió que estas herramientas lúdicas son altamente envolventes, y permiten al participante absorber lo aprendido dos o tres veces más rápido que en una clase tradicional. Cada sesión es divertida y muy competitiva, lo que obliga a los involucrados a mantenerse alertas, interpretar la información relevante y poner en juego su creatividad para encontrar soluciones que les permitan ganar el juego.

Actualmente cuenta con más de cincuenta simuladores de negocios como por ejemplo de estrategia, de liderazgo, de big data o digital business repartidos en todas sus carreras, tanto de grado como de posgrado. Incluso estamos incursionando en el metaverso, donde cada mundo virtual es un espacio digital que simula actividades, ya sean ficticias o no.

Una verdadera red Educativa Global con visión Local

A lo largo de toda su vida institucional ADEN ha mantenido estrecho contacto con la empresa, multinacionales, regionales o locales. De ellas ha recabado las nuevas tendencias de management, las mismas que siempre fueron trasladadas a las aulas de clase con una bajada local.

Esta práctica en la actualidad se mantiene, pero a diferencia de sus primeros años hoy alimenta una videoteca de temas diversos y de empresas de las más diversas industrias que han logrado el liderazgo mundial a través de la innovación o uso procesos ágiles y abiertos.

La red está compuesta por varias unidades formativas:

ADEN University Miami: Enclavada en el corazón de Miami, y autorizada por el Departamento de Educación de la Florida, esta universidad tiene una oferta formativa con un profundo énfasis en el mercado de Estados Unidos. Sus programas son totalmente online, tanto en inglés como en español.

ADEN University Panamá: Al ser Panamá un hub aéreo, financiero y logístico tan importante, ADEN fundó ahí su primera universidad, desde la cual derrama los más altos conocimientos del management tanto a nivel de grado como de posgrado a toda América Latina. Es una universidad totalmente internacionalizada. Por sus aulas transitan docentes de todo el mundo, tanto a nivel presencial como virtual.

ADEN International Business School: La unidad fundacional del grupo. Su modelo pedagógico ha marcado la vida de miles de ejecutivos desde hace 30 años. El Modelo Pericles de Transformación, viabiliza la transferencia de los conocimientos adquiridos en el aula al puesto de trabajo, con un enfoque eminentemente práctico y busca desarrollar nuevas habilidades, cambiar actitudes y reforzar e internalizar conocimientos.

ADEN School of Government: Su misión es desarrollar a los actuales y futuros líderes políticos de Panamá y Centro América. Cuenta con un claustro docente de perfil internacional, una metodología de aprendizaje con base en la problemática de América Latina.

ADEN Corporate Solutions: Una unidad que busca brindar una solución integral a las necesidades de las empresas, y cuyo compromiso es brindar herramientas de gestión que impacten de manera positiva en los resultados, la rentabilidad y el logro de objetivos de cada empresa.

En esta unidad se encuentra Acrópolis Lab, una plataforma desarrollada por ADEN para proporcionar una solución integral para la empresa, buscando generar instancias de transformación y desarrollo hechas a la medida de los retos particulares y necesidades específicas de cada una de las empresas.

“Estos 30 años han sido una gran aventura de aprendizaje, de aciertos y desaciertos, pero que nos invita a seguir apostando por la educación de alta calidad. Son el impulso para emprender con más fuerza y seguir formando nuevas generaciones líderes que marquen el futuro”, concluye Ricardo Greco.