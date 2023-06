Continuamos al servicio de los profesionales de la salud en nuestro país

Este año Hospital Paitilla celebra la versión 48 de su reconocida Jornada Científica, como parte de su misión docente, la cual es parte de sus pilares. “Nos enorgullece haber podido realizar esta actividad de forma sostenida y constante, a pesar de la pandemia, en beneficio de nuestra comunidad médica, estudiantes y demás profesiones del universo de la salud. Esta vez contamos con expositores provenientes de España, Estados Unidos, México, Costa Rica y por supuesto, Panamá, de forma 100% presencial”, comentó el Doctor Ariel Saldaña, Director Médico del Hospital Paitilla.

Estos eventos son fundamentales para la comunidad científica, ya que las ciencias de la salud requieren una actualización constante. “Los cambios en métodos de diagnóstico o tratamiento de una patología pueden variar en poco tiempo. Mantenerse al día requiere, en muchas ocasiones, ir a congresos (nacionales o internacionales) que conllevan gastos diversos. Nuestro compromiso es mantener al día en diferentes temas al personal que se inscriba en la Jornada, de forma gratuita”.

Este año nuevamente se mantiene un rango amplio de temas a ser abordados durante la Jornada, a diferencia de años anteriores en los cuales el evento se centraba en una sola especialidad. “La razón es que el Hospital Paitilla ofrece servicios de atención médica en todas las especialidades y deseamos apoyar en docencia de manera que sea útil para la mayoría de ellas”.

Esto se debe también a que, dando seguimiento al plan maestro de renovación, los equipos del hospital han sido renovados por unidades con los más recientes avances tecnológicos. Por ejemplo, un equipo de hemodinámica de última generación con el que varias especialidades (cardiología, neurología/neurocirugía, cirugía vascular y radiología intervencionista, entre otras) están realizando procedimientos que literalmente salvan vidas, y es importante que la comunidad médica esté enterada de estas opciones de tratamiento.

Uno de los temas cruciales es el relacionado al uso del tomógrafo computarizado (CAT) en diferentes patologías. En la jornada se hablará de su uso en cardiología. “En este punto podemos resaltar que ya tenemos funcionando en nuestro hospital, el nuevo CAT de 512 cortes con tecnología espectral, primero de su tipo en Latinoamérica, que permite a todas las especialidades realizar diagnósticos con una resolución y precisión nunca antes vista en Panamá”.

Otro tema de suma importancia lo representan las diferentes patologías que ocurren en la mujer y cómo se relacionan entre sí. La cúspide de este tema es una mesa redonda donde habrá un conversatorio con especialistas en diferentes áreas relacionadas a la mujer. Se titula: “Medicina en la mujer: Un tema integral”.

Se estará abordando un tema me suma importancia y actualidad, a través de la conferencia titulada: ¿De dónde viene la desinformación en medicina? Reconocemos que el problema se ha agravado con las redes sociales, el ejemplo más claro el de la pandemia. Siendo un hospital de vanguardia en el país, con seguridad seguiremos cambiando con los tiempos, mejorando cada año y eso se manifiesta en la Jornada misma, en sus temas y en los conferencistas invitados.

La pre-jornada es un evento que ha dado mucho que hablar en los últimos años concebido en sus inicios como si fueran Ted-talks, donde el expositor en un corto espacio de tiempo desarrolla un concepto interesante de su especialidad. En esta ocasión vamos a tratar un aspecto primordial del ser médico, que está basado en un principio que nos enseñan a todos en la facultad de medicina: “Primun non nocere”, lo primero, no hacer daño. Basados en este principio la pre-jornada tiene como título: “Qué no hacer”. Puede sonar como algo básico que todo médico debería conocer, pero vamos a ahondar en aclarar ciertos mitos. Lo haremos en enfermedades respiratorias, cardíacas, trauma en general, trauma ortopédico y problemas pediátricos.

Acerca de Hospital Paitilla

Fundado en 1975, el Hospital Paitilla es un hospital privado de atención de tercer nivel, el cual forma parte del Grupo Hospiten. Cuenta con un prestigioso grupo de profesionales en todas las especialidades médicas y más de 600 colaboradores. En la actualidad, ofrece una amplia gama de facilidades hospitalarias y de servicios técnicos, diagnósticos y terapéuticos. Desarrolló el portal de resultados que permite conocer en línea los datos de los exámenes de laboratorio y radiología y actualmente se encuentra en la segunda fase de reforma estructural y tecnológica de su plan maestro.