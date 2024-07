Davivienda fortalece su gestión de riesgos ambientales y sociales en Panamá

● Con esta adhesión, la Casita Roja en Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras y El Salvador garantizará la implementación de los Principios de Ecuador en su gestión, acciones y estándares ambientales y sociales actuales para financiar proyectos.

● Los Principios de Ecuador están destinados a servir como una línea base y un marco de referencia, para que las instituciones financieras identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos ambientales y sociales al financiar proyectos, además reconocen la importancia del cambio climático, la biodiversidad y los derechos humanos.

● Esta adhesión fortalece el camino que la Casita Roja ha venido recorriendo en sus operaciones de Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras y El Salvador al adoptar las mejores prácticas en el mercado al ser parte de PRI (Principios de Inversión Responsable), UNEP FI (La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente), PRB (Principios de Banca Responsable), NZBA (Net-Zero Banking Alliance), GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) y SBTi (Iniciativa Objetivos Basados en Ciencia).

Hoy en día, 128 instituciones financieras de todo el mundo son signatarias de los Principios de Ecuador, los cuales además de estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y a la meta global de ser Net Zero al 2050 y frenar los impactos negativos del cambio climático, se han convertido en el estándar de oro de la industria financiera para la gestión de riesgos ambientales y sociales en proyectos.

Davivienda se ha adherido a estos principios del Ecuador (EPFI) para continuar fortaleciendo las prácticas de gestión de riesgo ambiental y social que ha venido integrando en sus procesos de crédito desde hace más de una década. De esta manera, el banco reitera su compromiso al asegurar que los proyectos de infraestructura (project finance) financiados se desarrollen de manera ambiental y socialmente responsable y reflejen prácticas sólidas de gestión ambiental. Desde hace cerca de 12 años, Davivienda integra la evaluación de riesgo ambiental y social en el proceso de los créditos, y ha contemplado en el Marco de la metodología del Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social (SARAS) elementos del referente metodológico Principios del Ecuador.

”Nuestro objetivo es reforzar nuestra gestión sostenible, promoviendo una financiación sostenible que contribuya a la competitividad de los países en los que operamos. Es por esto que en Davivienda continuamos haciendo del mundo una casa más próspera, incluyente y verde, al impulsar una correcta gestión de riesgos e identificación de oportunidades con iniciativas desde el negocio que contribuyan a la protección, conservación, restauración y regeneración de los ecosistemas y los recursos, así como a la mitigación y la adaptación frente al cambio climático, que conduzcan a una economía resiliente y baja en carbono con resultados de naturaleza-positiva” señaló Alejandra Díaz, Directora de Sostenibilidad de Davivienda.

DAVIVIENDA COMPROMETIDA CON LA ACCIÓN CLIMÁTICA

En la promoción de una economía baja en carbono, el portafolio de cartera sostenible de Davivienda a corte de marzo de 2024 cerró en $17,7 billones COP, representando el 13,1% de la cartera total del Banco.

La cartera verde representa el 30,7% (5,4 billones COP) del financiamiento sostenible, donde a través de las líneas verdes se financian proyectos de construcción sostenible, eficiencia energética, energía renovable, infraestructura sostenible, así como proyectos para mejorar la sostenibilidad ambiental de los sistemas de producción agropecuarios, avícolas, apícolas, de zoocría, piscícolas, pesqueros, forestales y acuícolas, y para el desarrollo de actividades de turismo rural y ecológico.

La Casita Roja ha venido fortaleciendo su Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social (SARAS) para asegurar que los proyectos que financiamos se desarrollen de manera socialmente responsable y reflejen prácticas sólidas de gestión ambiental. De esta manera, la adhesión a los Principios del Ecuador tendrá alcance en sus operaciones de Colombia y Centroamérica (Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá).

Acerca de Davivienda

En Davivienda creemos en un mundo financiero sin barreras que facilite la vida a las personas, las empresas, las ciudades y países. Por esta razón hoy somos más de 17 mil personas innovando y creando cada día soluciones y ofertas exclusivas para 23,9 millones de clientes a través de 671 oficinas. Contamos con más de 2.800 cajeros a nivel regional. Davivienda es un banco Colombiano, perteneciente al Grupo Bolívar, desde 1972 ha dedicado sus esfuerzos en enriquecer el patrimonio de personas, familias y empresas. Además de Colombia, tenemos operaciones en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami, en los Estados Unidos.