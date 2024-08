El mercado más moderno de Alcalde Díaz

¿Es realmente un mercado? La pregunta me la hago cuando mis ojos asombrados descubren el moderno edificio que alberga el nuevo Mercado de Alcalde Díaz, cuya fachada de concreto y ventanales de vidrio, rodeado de un fino trabajo de paisajismo, se ubica en la avenida principal de este corregimiento en el distrito de Panamá.

Entrando al nuevo establecimiento, diseñado y edificado por la constructora panameña Riga Services, los colores vivos de productos y sabores de nuestra rica gastronomía nacional relucen en un espacio con gran iluminación natural y diseño arquitectónico pensado en los comerciantes y en los compradores de comunidades como Alcalde Díaz, Caimitillo y otras.

El arquitecto subcontratista de Riga Service, Thylo Nuessgen, detalló a ELLAS durante un recorrido por el nuevo mercado que este tiene estacionamientos, seguridad, espacios para fondas, oficinas y comercios como salones de belleza, parada de autobuses y más.

Construir infraestructuras más eco-amigables, no como un aspecto adicional sino como un principio sistémico incluido en todos los proyectos, es un elemento que caracteriza las construcciones de Riga Service. Al llegar al lobby del mercado, de paredes altas, se percibe mucha iluminación natural gracias a los perfiles de vidrio conocidos como u-glass, un material nuevo en nuestro país que no acumula moho, no pierden su translucidez ante el impacto de los rayos ultravioletas y es de fácil mantenimiento.

Ingresando por la entrada principal, en una zona cerrada entre el exterior y el interior, se encuentra un vestíbulo con esclusas de aire conocidas también como airlock. Estos espacios dividen la zona de aire acondicionado con la humedad de la intemperie, lo que hace que la carga de los sistemas de ventilación artificial sea menor.

El techo del mercado es altamente aislado. Según el arquitecto, en países tropicales, los techos altos ayudan a mantener el piso en temperaturas más frías lo que permite tener espacios más frescos.

Thylo Nuessgen comenta que en el mercado no hay esquinas escondidas, todos los productos y sus precios son de fácil accesibilidad. Todos los kioscos, que son más de 40, vienen con mobiliario de acero inoxidable, son amplios y cuentan con un depósito individual. El diseño del mercado es unos de los aspectos que más ha llamado la atención de la comunidad al ver el recinto. “Los visitantes dicen que luce como un proyecto muy contemporáneo. El concepto ha sido ese: traer a Panamá Norte un proyecto de hoy, moderno y actual”, detalla Nuessgen.

Su diseño arquitectónico se creó pensando en la funcionalidad del espacio, incluso para incorporar arte local. Los lobbies interiores y exteriores fueron ideados para cubrir funciones culturales. “La idea es que este lugar también se convierta en un centro cultural para la comunidad; que sea un espacio para ferias, actividades y más. Uno de los momentos más lindos para mí durante la inauguración fue ver las diferentes expresiones culturales, ver cómo un grupo afroantillano iluminó el espacio con sus vestuarios típicos, había representación de la comunidad china y más”, comentó comentó Thylo Nuessgen, subcontratista de EL PATIO arquitectos.

El Mercado de Alcalde Díaz está abierto al público todos los días. El horario de lunes a sábado es de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; y los domingos, de 7:00 a.m a 4:00 p.m.