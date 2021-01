El nuevo Gerente General de Canalbank, conoce la banca desde adolescente.

CONTENIDO PATROCINADO

El nuevo gerente general de Canalbank trabaja en finanzas desde antes de graduarse del colegio. Se fue formando entre la academia y los mentores de la vida laboral. Ha pasado muchas pruebas y ha dado resultados muy positivos en la banca. Por sus logros, parece un veterano, pero en realidad por su cerebro corre sangre nueva, es un atleta bancario y un atleta de grandes distancias, que ahora se apresta a demostrar su entrenamiento en uno de los bancos más prometedores de la plaza panameña.

Victor Mojica Caballero. Gerente General, Canalbank.

¿Cómo se vinculó a la banca?

Estando en secundaria, fui a una práctica profesional con la contratista líder en la antigua Zona del Canal de Panamá, donde trabajé tres años. Con la retirada de los americanos busqué trabajo en banca y justo encontré la mejor escuela, el Bladex, donde empecé como razo en el equipo de operaciones internacionales, hasta llegar al equipo más técnico que era el mercado de capitales donde tuve muy buenos maestros.

¿Esos maestros lo motivaron a irse por la rama bursátil y fondos de inversión?.

Sin duda, tuve muy buenos mentores en el mercado de divisas, en el de deuda, y en la captación y colocación de fondos. Todavía mantengo contacto con muchos de ellos.

¿Cuál fue ese primer reto en la banca?

Lograr una plaza en el ‘frente de negocios’. Cuando uno se vinculaba al área operativa era muy difícil migrar a la parte comercial porque invertían mucho en capacitarnos incluso en cursos en Nueva York. En ese entonces Bladex invitaba a las posiciones de negocios a gente que viniera recién graduada de Estados Unidos y que hubiera pasado una pasantía muy competida. Pero hice lo necesario para destacar y ganarme la oportunidad de que me pusieran a competir con el resto de los concursantes. Afortunadamente me dieron la plaza, pero vino un reto mayor: aprender muy rápido para comenzar a ejecutar el rol, y eso fue mientras trabajaba de día y estudiaba de noche mi primera maestría.

¿Cuál sería su primer objetivo en la gerencia general de Canalbank?

Mi primer objetivo es el trabajo de campo para identificar el recurso, reforzar lo que hacemos bien, y simultáneo en los primeros 100 días dibujar un plano de actividades para dedicarle el máximo esfuerzo. En un proceso de optimización donde se asegura que cada centavo que se dedica a un negocio o a la colocación de préstamos sea una actividad muy medida y sensata sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo por la pandemia. Será una mezcla de actividades comerciales y mejoras en procesos.

¿Cómo es su modelo de gerencia?

Me encanta interactuar con la gente con una comunicación clara. El tema del organigrama es secundario. Lo más importante es si cada persona conoce el objetivo para el cual fue invitada. Ese trabajo de campo solo hay la oportunidad de hacerlo cuando uno llega, porque después uno se mete en el remolino de oportunidades diarias y es difícil hacer esas pausas.

Ha sido responsable del diseño y desarrollo de gestión patrimonial ¿nos puede adelantar sus objetivos en Canalbank?

Anticipo que vamos a sacarle mucho provecho a la sinergia entre Canalbank y Canal Securities, que son empresas hermanas, porque el modelo de gestión patrimonial adecuado es ese que le resuelve las necesidades al cliente de una manera fácil. Vamos a poder construir mucho.

Usted ha liderado equipos especializados en mercado de capitales y gestión en carteras de inversión, es una tarea académica y de supervisión ¿cómo trabaja con los equipos?

Me gusta confirmar que la gente tenga claro a quién sirve. Todos tenemos a alguien a quien servir, en la labor que sea, y eso al validarlo facilita el trabajo. En mi metodología también me aseguro de mantener la inquietud en la gente para que mejore continuamente lo que hace. Es muy importante tener estándares de trabajo, porque los equipos están formados por personas que vienen de diferentes instituciones, cada una con su librito. Canalbank tiene su ADN propio y tenemos un denominador común. También hay que tener claro las autonomías que la gente tiene para decidir. Las auditorías y controles son muy importantes, pero eso no limita las autonomías útiles y funcionales. Todo eso ayuda a que crezca la confianza y se disfrute el trabajo.





Usted debe estar pendiente de las grandes inversiones, ser el líder de un gran equipo que involucra toma de decisiones macro, el trato con un nuevo cliente, siendo Canalbank un banco enfocado en la atención personalizada ¿cuál será su aporte?

Me gusta mantenerme muy informado para poder aportar. Me distingue mucho la disciplina con la agenda, al final es eso, cómo compartirse para estar presente en donde se necesita. Me gusta un adagio que me enseñó mi padrino: La planificación previa, previene el desempeño pobre.

¿Cuáles son sus proyecciones para 2021 en Panamá y la estabilidad del sector comercial ¿cómo vamos a ir resurgiendo de esta coyuntura dejada por la pandemia?

En 2021 no vamos a tener todavía esa precisión del daño que ha causado la pandemia. Tendremos un escenario de indicadores económicos muy estresados, en cuanto a crecimiento, desempleo, déficit fiscal. Se va a requerir muchísima coherencia y coordinación a nivel país, industrias, comunidades y familia. Todos tenemos que reorganizarnos y ver cómo manejar mejor, o prepararnos mejor, y utilizar bien los recursos. Después de estas crisis vienen oportunidades, hay que tomar buenas decisiones preparándose hacia esas potenciales oportunidades que vienen.

¿Cuáles son los atributos más destacables de Canalbank frente a otros bancos del mercado?

Canalbank tiene un dinamismo que viene de su gente: un equipo joven que en poco tiempo ha logrado mucho. De pasar de una licencia de Banca de Microfinanzas a ser un Banco de Licencia General, con toda la gama de productos y servicios, eso le va a permitir ganar más posición en este mercado tan competido. El siguiente atributo es el ímpetu de sus accionistas y directivos que aportan continuamente su experiencia y esfuerzo para ganar clientes.

Canalbank sucursales en el interior.

¿Es muy temprana esta pregunta? ¿Cómo visiona a Canalbank en esta nueva etapa de crecimiento con usted a la cabeza?

Sí tengo una idea clara, Canalbank será un banco con nuevas habilidades y capacidades instaladas para atender nichos y dar mejores experiencias. Hay nichos con espacios para ser atendidos. A nivel nacional, hoy, es cada vez menos necesario tener tantas sucursales para tener una cobertura amplia de clientes. Eso hoy es una ventaja. Canalbank adquirió un sistema bancario, un software alemán de los mejores del mundo y no hay muchos de estos softwares en la banca panameña. Le vamos a sacar mucho provecho y va a dar muy buenos resultados para todo lo que tenemos en mente.

A futuro ¿Hacia dónde se dirigirán las inversiones bursátiles en Panamá, seguirán la misma ruta? ¿Qué metas tiene usted planeadas para los clientes de Canalbank?

El mercado bursátil será cada vez más relevante para Panamá, y eso lo hemos ido notando, el crecimiento ha sido continuo y la labor de la Bolsa de Valores y la Superintendencia del Mercado de Valores es muy buena, ambas tienen una visión clara de lo que se necesita, y cada vez hay más colaboración. Existen dos gremios también importantes que están jugando un papel relevante, la Cámara de Emisores de Valores de Panamá y la Cámara Panameña del Mercado de Capitales. Todos trabajamos en conjunto para ayudar a reforzar la competitividad del mercado bursátil que será muchos más relevante por varias razones: por su propio ciclo de tasas de interés y porque hoy día con la coyuntura de la pandemia y las economías mundiales con déficits, cuando se tiene todo el patrimonio en un solo país el cliente quiere diversificar. En los últimos meses me ha tocado hablar bastante con gente en Centroamérica, y uno nota que ellos ven la aspiración de poner el dinero en Miami o Panamá, con los mismos ojos. Entonces Panamá termina siendo más atractivo porque en Estados Unidos las tasas de interés son muy bajas, y Panamá termina siendo un atractivo extra. Así que cada vez llegará más dinero hacia la plaza. A la vez en Panamá también se nota el interés por diversificar. Al panameño por costumbre y por tener un centro financiero tan fabulosos como el que tenemos, no le hacía falta pensar en algo más que un depósito bancario, pero hoy piensa más en las oportunidades en la bolsa.

A título personal ¿Cuáles son las acciones panameñas que usted siempre recomienda?

Hay varios emisores que me gustan mucho en Panamá. Por ser Panamá una plaza de servcios no hemos construido una producción per se en manufactura, pero tenemos empresas que se destacan, el Grupo Melo es un conglomerado muy diverso, se mueve en producción del pollo hasta llegar a un producto terminado como decir los nuggets con especias que exportan, y tienen restaurantes, tiendas de productos agrícolas, equipo pesado y bienes raíces. También me gusta mucho la disciplina del Grupo Unesa, una firma con diversidad y un bastión muy fuerte en la construcción de urbanizaciones de clase media y baja. Panamá sigue creciendo y necesita viviendas. Me gustó cuando al inicio del año tuvieron su rueda de prensa con los inversionistas y rápidamente dijeron lo que iba a salir mal, las reservas que tiene para afrontarlo y lo que va a sostenerse. Eso se necesita en un emisor, la transparencia y sinceridad. Y también hay financieras como Panacredit que son buenos emisores. Fuera de Panamá, los fondos por temas tan importantes a la hora de invertir. Quienes invirtieron en tecnología como Microsoft (Teams), o Zoom, sus acciones se valoraron muchísimo producto de sus plataformas de comunicación. Y vendrán nuevas, las universidades eran muy parecidas a los bancos teniendo muchos edificios, pero ahora con la pandemia la gente migró a probar la educación en línea y hay dos emisores de la bolsa internacional que gestionan universidades por medio de plataformas abarcando desde las Ivy League hasta las medianas de forma sencilla pero estricta, que incluso controlan la cámara para ver si te paraste durante la clase. He tomado cursos con algunas.

¿Qué cursos tomó?

Me gustan mucho los CRM, sistemas de manejo de relación de clientes, pues considero que en Panamá no nos destacamos en procesos, ni en el mejor uso de la tecnología. El CRM es supremamente importante para las organizaciones de servicio. Todos decimos que tenemos un servicio personalizado hasta que viene el cliente y le pedimos la cédula tres veces. Existen sistemas que validan la última vez que usaste tu cédula. El CRM es una herramienta muy potente en la medida en que lo integres en la organización a todo nivel desde el guardia de seguridad hasta el gerente general. Me puse a estudiar en Salesforce, que es la plataforma líder mundial y he leído muchísimo en la pandemia evaluando desde temas de inversiones hasta temas espirituales.





Tiene la ventaja y a la vez la presión de que en su historial logró pasar inversiones de un balance negativo a un retorno sobre patrimonio superior al 18% ¿Cuál es su estrategia?

Pasar de ejercicios negativos múltiples, a 5 años continuos de beneficios de doble dígito con un 2020 superior al 20% sobre patrimonio en una empresa bursátil, fue el resultado de la optimización del recurso que ya existía y de desarrollar las actividades a las que había que ponerle prioridad. Me encantaría poder contar la misma historia en Canalbank.

Ha logrado atraer grandes inversores para fondos y otros productos, ¿cuál es su ‘secreto bajo la manga’?

Creo que la sinceridad con el cliente. Abrirle las alternativas y que sea él quien elija, que vea todo y generar más confianza. Tendemos en los negocios a mostrar solo aquello que queremos vender.

¿Qué aprendió al trabajar con clientes en Chile, República Dominicana y Colombia?

Me aportó la ‘inteligencia cultura’. Cuando trabajé con los suizos en UBS aprendí sobre sus estándares y esa claridad y asertividad con que hacen las cosas. Para dar un ejemplo, cuando uno compra un producto regulado como los valores, hay un montón de documentos con términos y condiciones que llaman ‘la letra pequeña’. Pero cuando uno ve a un suizo vendiendo, es alucinante, ellos leen en detalle lo bueno, lo malo y lo feo del producto a cada cliente. Así crecieron y así lo enseñan a sus empleados. La prueba es que son los número uno del mundo en gestión patrimonial. Respecto a Chile, me tocó cubrir empresas enormes, mineras, bueno Chile es el país que tiene la mayor concentración de billonarios de América Latina. Fue fascinante conocer ese tipo de cliente, las empresas, y cómo se manejan estándares tan altos, ellos valoran muchísimo la educación. De República Dominicana y Colombia, apreciar la calidez de la gente, mezclan bastante lo personal y profesional y eso tiene su mérito porque ayuda en las sociedades y alianzas.

En 2020 obtuvo por segunda vez la Mención Presidencial Rotary International, ¿a qué se debió la distinción?

Cada año se definen unas metas estratégicas que tengan impacto en la comunidad y cuando se superan, se obtiene la mención presidencial con la participación del equipo. Este es un club donde todo se hace por pura vocación.

¿Qué libros está leyendo actualmente?

Hace poco leí la biografía del ex CEO de Disney Bob Iger, The Ride of a Lifetime (El recorrido de una vida), sobre todo lo que le sucedió hasta ser CEO de Disney y todas las cosas interesantes que logró durante ese rol. Justo comencé a leerlo en el momento en que me invitaron a tener esta oportunidad con Canalbank. Lo recomiendo. Incluso tiene una parte donde me enteré que él era amigo de Steve Jobs, y yo pensaba que Jobs no tenía amigos, ja, ja.

El libro lo leyó ¿físico o digital?

Lo escuché, llevo dos años escuchando libros y se me hace más eficiente.

¿Cómo maneja el estrés de tener tantas responsabilidades?

Me gusta correr, pero antes de eso me encanta dormir bien, a las 10:00 P.M. me desconecto y mi esposa hace lo mismo. Eso hace que a las 4:00 A.M. ya esté activado, salgo a correr y voy escuchando los libros. También me gusta mucho la música, toco la batería, tuve una banda en la juventud y tocábamos en bares, pero nada exitoso ja, ja.

¿Colecciona algo?

Kilómetros bajo los pies y medallas de maratones, he participado en 26 competencias completas de 42 kilómetros. He corrido en Israel, Suecia, Suiza, Colombia, y muchas ciudades de Estados Unidos: Cincinnati, Washington, Chicago, Nueva York, e hice un triatlón Ironman de larga distancia en Arizona en 2013, fue un súper evento porque no sabía nadar y tuve que aprender y entrenar nadando un año.

Para terminar, usted es chiricano, cuéntenos ¿cuál es su café preferido?

Mi preferido es un café que producen en Volcán, se llama Black Mountain y lo venden en una cafetería con el mismo nombre. Me gusta el café con cuerpo y que el amargo se sienta.

