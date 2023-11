El sitio web de Hankook Tire es nombrado ganador del premio Red Dot Design Award 2023 en Alemania

• Los sitios web globales y regionales de la empresa obtuvieron el máximo galardón en uno de los concursos de diseño más destacados del mundo.

• Los sitios web fueron reconocidos por brindar experiencias de marca distintivas a través de un diseño centrado en el usuario y contenido interactivo.

• Al lograr reconocimiento de primer nivel en concursos nacionales e internacionales, incluidos el iF Design Award y el A.N.D. Award, Hankook Tire demuestra liderazgo en la excelencia en diseño.

Hankook Tire & Technology (Hankook Tire) empresa líder mundial en llantas anunció que su sitio web ha sido nombrado “Ganador” en la categoría Diseño de marcas y comunicación en el Red Dot Design Award 2023, uno de los premios más importantes del mundo. concursos de diseño más prestigiosos.

Hankook Tire fue reconocida por el diseño centrado en el usuario de sus sitios web globales y regionales, así como por mejorar la accesibilidad del cliente. La compañía también fue elogiada por presentar una identidad de marca distintiva a través de imágenes sofisticadas y un enfoque de diseño web interactivo y basado en contenido.

Hankook Tire renovó el diseño de su sitio web en mayo de 2022, centrándose en su tema “Nueva plataforma de innovación”. Desde entonces, la compañía ha mantenido sus sitios web continuamente actualizados con una amplia gama de contenido diverso, incluidas historias que cubren el Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, la marca de llantas iON exclusiva para vehículos eléctricos de Hankook Tire y ‘MADE IN HANKOOK’, una marca cultural desarrollada por la compañía para explorar y promover la cultura del motor a través de contenidos multimedia y eventos offline.

Mientras que el sitio web global de Hankook Tire se centra en la experiencia de marca basándose en el análisis de datos de los visitantes, los sitios web dedicados a distintos mercados nacionales utilizan información de ventas para mejorar los puntos de contacto con los clientes. En todos los sitios web de Hankook Tire, el contenido y el diseño se unen para expresar una identidad empresarial única centrada en una marca premium, capacidades de alta tecnología e innovación de productos.

El Red Dot Design Award se encuentra entre los tres concursos de diseño más importantes del mundo, junto con el iF Design Award y los International Design Excellence Awards (IDEA). Cada año, el Red Dot Design Award invita a paneles de expertos en diseño a llevar a cabo rigurosos procesos de selección y seleccionar a los ganadores en una serie de categorías, que incluyen Diseño de marcas y comunicación, Diseño de productos y Concepto de diseño.

El premio Red Dot Design Award de este año para Hankook Tire es el último que la compañía ha recibido de reconocidos concursos nacionales y globales para sus sitios web oficiales. Otros éxitos incluyen premios en el iF Design Award 2023, los premios Awards for New Digital (A.N.D) 2022 y el WEB AWARD KOREA 2022.