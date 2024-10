ENSA renueva su centro de atención al cliente en Los Andes

Un diseño moderno, cálido y provisto con innovadores recursos presenta el renovado centro de atención al cliente de ENSA en Los Andes, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito, como muestra del compromiso de la empresa de mantener la cercanía con la comunidad y ofrecer a sus usuarios una atención de calidad.

ENSA, empresa líder en la distribución de energía en el noreste de Panamá, celebró la reapertura de este centro de atención como parte de su plan de gestión para mejorar la experiencia del cliente, una inversión por el orden de $1.5 millones de dólares, que ha incluido la apertura de nuevas sucursales y la remodelación de las ya existentes.

Los nuevos ambientes ofrecen espacios provistos con los recursos para autoconsulta, así como áreas de atención personalizada asistida por un equipo profesional capacitado para llevar procesos de pagos de facturas, solicitudes de nuevos servicios, acuerdos de pagos, entre otras consultas sobre el servicio eléctrico..

De acuerdo con Liset Ortega, gerente de Atención al Cliente de ENSA “este centro de atención en Los Andes que estamos reinaugurando, ya existía, pero estamos haciendo un cambio de imagen y de facilidades que le permitan al cliente autoservirse o ser atendido por un ejecutivo. Este es uno de los centros de atención más grande que tenemos en todas nuestras áreas de concesión, pues recibimos aquí un mayor volumen de clientes”.

Esta sucursal está próxima a la estación del metro del área, y localizada en un centro comercial bastante concurrido, sus cálidas instalaciones permitirán a los vecinos de San Miguelito y a quienes transitan por la zona, realizar sus gestiones de manera cómoda y expedita. “Al cliente del área le gusta venir al centro de atención, ser escuchado, ser atendido, y procuramos tener todas las facilidades para cuando nos visitan. Recibimos unos 8 mil clientes al mes, a los cuales asistimos en sus requerimientos con mucho gusto”, indica Liset Ortega.

ENSA ofrece los recursos digitales, y oficina virtual para los usuarios que prefieran realizar sus transacciones por esas vías, pero también invierte en ofrecer los espacios adecuados que demandan sus clientes con preferencias más tradicionales.

Durante la reinauguración del centro, invitados especiales como el vice-alcalde del distrito, Rodrigo Ramos, clientes, colaboradores y medios de comunicación conocieron las instalaciones e hicieron un recorrido por la renovada sucursal.

El proyecto de modernización de sucursales de ENSA, iniciado en 2021, ha alcanzado a sus 23 centros de atención. El de Los Andes está dispuesto para servir a 14,389 clientes de las comunidades de Samaria, Nuevo Veranillo, Don Bosco y otras zonas aledañas. Estratégicamente ubicado atiende en horarios extendidos para mayor comodidad de sus usuarios, de lunes a miércoles de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., jueves de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.