Es el tiempo de Casio Store

Más de tres décadas de presencia continua de Casiolandia en el país lo dicen todo de esta tienda que ha sabido acompañar a la familia panameña. Son ya miles de clientes habituados a una tienda sorprendente por su oferta de piezas electrónicas y por el servicio y las garantías prestados a un público exigente.

La tienda, que es un referente del retail local y de la región, evoluciona ahora con el nombre de Casio Store by Kenex, en una apuesta por llevar al público las últimas novedades de relojes, calculadoras, instrumentos musicales y agrega otro atractivo: las ofertas.

La actualización frecuente de los inventarios, las garantías, que se cumplen siempre, y el aumento progresivo de los clientes, llevan a que Kenex -distribuidor oficial de Casio-, cambie el nombre de la tienda y con ello crezca el portafolio de la marca en evolución.

Mejor servicio, más productos y nuevos puntos de venta son algunas de las novedades de Casio Store en esta Navidad. En estas fiestas, el regalo ideal está en esta tienda, desde aquel capricho personal reservado para el fin de año, hasta un regalo perfecto para cada integrante de la familia.

En vitrina lucen atractivos los relojes para los amantes del fitness; el instrumento Casio a la altura de la inspiración del niño que gracias a su pasión se volvió un músico en ciernes; las calculadoras científicas, financieras y graficadoras y otras más creadas según los requerimientos profesionales y académicos de hoy.

Las tiendas autorizadas de Casio Store se encuentran en Albrook, Multiplaza. A estos lugares se suma la plataforma en línea casiostore.kenex.com.pa, cuyas entregas se realizan en menos de 24 horas después de la compra.

El posicionamiento de la tienda es respaldado por los clientes, que la reconocen así: “Mi evaluación es de 5 por su muy buena atención al cliente, sobre todo del departamento de ventas online”, dice una usuaria. “Todo es excelente y seguro. Volveré a comprar por esta vía”, anticipa otro comprador. “El tiempo de entrega del reloj a través de su sitio online fue relativamente rápido, y el producto, de mucha utilidad. Recomiendo la compra”, agrega uno más.

Visitar estas tiendas es una oportunidad gratificante para conocer los finos artículos electrónicos que marcan las tendencias en el uso personal, en la pasión musical, en el estilo del hogar y en la eficiencia en los ambientes laborales, con productos que se constituyen en el regalo más útil en esta Navidad. Por estos y otros motivos de buen gusto, podemos decir que llegó el tiempo de Casio Store by Kenex.

Promo del mes: Descuentos hasta de 50% en mercancía seleccionada. Válido del 1 al 31 de diciembre 2022.

Puntos de venta:

Kiosco Casio Store Multiplaza. Plaza de la Luna. Entrada principal a mano derecha. Horario: Lunes a Sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Tienda Casio Store Albrook Mall. Local M-7A, Pasillo del Pingüino. Tel. 303-0001. Horario: Lunes a Jueves de 10:00 a.m. a 7:30 p.m. Viernes y Sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Tienda Casio Store Multicentro. Local 208, Piso 2. Paitilla. Tel. 208-2563. Horario: Lunes a Sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Kiosco Casiolandia Albrook Mall. Pasillo del Elefante, en frente del carrusel. Tel. 382-8010. Horario: Lunes a Jueves de 10:00 am a 7:30 p.m. Viernes y Sábado de 10:00 am a 8:00 p.m. Domingo de 11:00 am a 7:00 p.m.