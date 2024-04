Europa como Puerta de Acceso a la Excelencia Educativa y la Diversidad Cultural

El panorama de la educación superior está evolucionando rápidamente, con las universidades europeas a la vanguardia de esta transformación, ofreciendo cada vez más programas de alta calidad en inglés. Esta tendencia es especialmente atractiva para estudiantes de todo el mundo, atraídos por una combinación única de seguridad, estándares de enseñanza ejemplares, una rica inmersión cultural y rentabilidad. En 2023, el ISC (Consejo de Escuelas Independientes) informó que el 92% de los alumnos de Year 13 del ISC continuaron sus estudios superiores en el Reino Unido o en el extranjero. Entre ellos, el 50% asistió a una de las universidades del grupo “Top 25″, según lo definido por la Guía de Buenas Universidades del Sunday Times. Además, el 4% de los alumnos que ingresaron a la educación superior en el Reino Unido aseguraron lugares en Oxford o Cambridge.

“Es emocionante ver a tantos estudiantes panameños optando por cursar sus estudios superiores en el Reino Unido, ya que sabemos que esto fortalecerá aún más los lazos entre nuestros dos países”, compartió el embajador de la embajada del Reino Unido. “El Reino Unido alberga algunas de las mejores universidades del mundo, universidades que no solo brindan a los estudiantes una educación de primera clase, sino que también les abren puertas a oportunidades en todas partes. Estamos ansiosos por ver a más jóvenes panameños brillantes y ambiciosos estudiando en el Reino Unido y ampliando sus experiencias”.

En este sentido, el currículo británico ofrece una excelente base para los estudiantes que buscan cursar estudios superiores en Europa. “Como la primera escuela con currículo británico en el país, nuestro objetivo es destacar como un faro de excelencia educativa europea en América Central, ofreciendo un camino directo a universidades prestigiosas para nuestros estudiantes”, compartió Oliver Proctor, Director de King’s College School Panama.

Adhiriéndose a los estándares de excelencia europeos, el colegio proporciona un entorno educativo enriquecedor a través de sus currículos británico y el programa del diploma del Internacional Baccalaureate (IB). Con un cuerpo docente de habla inglesa nativa, los estudiantes reciben una educación de clase mundial que los prepara para el escenario global. Siendo parte del Grupo de Educación Inspired, que abarca más de 110 escuelas en todo el mundo, King’s College School Panamá se beneficia de una vasta red de recursos y experiencia. Esta afiliación asegura que los estudiantes reciban una educación no solo reconocida internacionalmente, sino también diseñada para abrir puertas a universidades líderes en toda Europa. Para los padres que buscan una institución educativa que combine altos estándares, un entorno de aprendizaje de apoyo y un camino claro hacia la educación superior en el extranjero, King’s College School Panamá es una elección ejemplar.

Mientras considera diferentes opciones para la educación secundaria, le animamos a obtener más información sobre King’s College School Panamá y cómo nuestra escuela sirve como puerta de entrada a Europa y al Reino Unido en nuestro próximo seminario web el 9 de mayo de 2024 a las 8 a.m. Registrarse aquí en el evento.

Para obtener más información sobre King’s College School Panamá, visite panama.kingscollegeschools.org o comuníquese con nuestro departamento de admisiones en mail.kcp@kingsgroup.org

Europe as a Gateway to Educational Excellence and Cultural Diversity: Unlocking Global Connectivity at King’s

The landscape of higher education is evolving rapidly, with European universities at the forefront of this transformation, increasingly offering high-quality degrees in English. This trend is particularly appealing to students worldwide, drawn by a unique blend of safety, exemplary teaching standards, rich cultural immersion, and cost-effectiveness. In 2023, the ISC (Independent School Council) reported that 92% of Year 13 ISC pupils continued to higher education in the UK or overseas. Among them, 50% attended one of the “Top 25″ group of universities, as defined by The Sunday Times Good University Guide. Additionally, 4% of pupils who entered UK higher education secured places at either Oxford or Cambridge.

“It’s exciting to see so many Panamanian students choosing to pursue their higher education in the UK, as we know that this will further strengthen the bonds between our two countries,” shared the UK embassy’s ambassador. “The UK is home to some of the best universities in the world, universities that not only provide students with a first-class education, but open doors for them to opportunities everywhere. We are keen to see more bright, ambitious young Panamanians studying in the UK and broadening their experiences.”

In this sense, the British curriculum offers an excellent foundation for students looking to pursue higher education in Europe. “As the first British curriculum school in the country, our aim is to stand as a beacon of European educational excellence in Central America, offering a direct pathway to prestigious universities for our students” shared Oliver Proctor, Head of School at King’s College School Panama.

Adhering to European standards of excellence, the school provides an enriching educational environment through its UK and International Baccalaureate (IB) curricula. With a native English-speaking faculty, students receive a world-class education that prepares them for the global stage. Being a part of the Inspired Education Group, which encompasses over 110 schools worldwide, King’s College School Panama benefits from a vast network of resources and expertise. This affiliation ensures that students receive an education that is not only internationally recognized but also tailored to open doors to leading universities across Europe. For parents seeking an educational institution that combines high standards, a supportive learning environment, and a clear path to higher education abroad, King’s College School Panama is an exemplary choice.

As you weigh different options for secondary education, we encourage you to learn more about King’s College School Panama and how our school serves as the gateway to Europe and the UK at our next Webinar on May 9th, 2024 at 8 am. Register for the event.

For more information about King’s College School Panama, visit panama.kingscollegeschools.org or contact our admissions department at mail.kcp@kingsgroup.org