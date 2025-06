Fernando Wong recibe reconocimiento de 5 estrellas en el RHS Chelsea Flower Show 2025

El aclamado diseñador de paisajes panameño Fernando Wong recibió el prestigioso reconocimiento de 5 estrellas por parte de la Royal Horticultural Society (RHS) por su excepcional diseño de jardín creado para el escultor David Harber en el RHS Chelsea Flower Show 2025, celebrado recientemente en Londres, Inglaterra.

Establecido en 1913 en los terrenos del Royal Hospital Chelsea en Londres, el RHS Chelsea Flower Show se ha convertido en una de las principales muestras de excelencia hortícola del mundo. Cada año, el evento atrae a 145,000 visitantes, incluidos miembros de la familia real británica, destacados expertos del sector y entusiastas de la jardinería de todo el mundo.

El diseño de Wong cautivó tanto a los jueces como al público con un enfoque formal distintivo—presentando una elegante alameda de abedules del Himalaya, setos de tejo meticulosamente recortados y una paleta serena de plantaciones de alliums, nepetas y salvia en tonos suaves de rosa, blanco y lavanda. El jardín equilibraba magistralmente la estructura clásica con una suavidad contemporánea para evocar una atmósfera romántica y apacible.

“Ser uno de los pocos diseñadores de EE. UU. y el primer panameño en crear un jardín en la exposición de flores más prestigiosa del mundo es uno de los logros más destacados de mi carrera.

Espero que el hecho de haber sido galardonados con 5 Estrellas de Oro en el Chelsea Flower Show de este año en Londres sirva para mostrar el talento del diseño latinoamericano en un escenario global”.

FERNANDO WONG

En un año dominado por exhibiciones más sueltas y naturalistas, el jardín refinado y formal de Wong ofreció un audaz contrapunto, ganándose elogios generalizados por su sobriedad, claridad y belleza.

El jurado del Chelsea reconoció la composición excepcional del jardín, su ejecución técnica y su identidad visual distintiva, otorgándole uno de los máximos honores del evento.

Fernando Wong Outdoor Living Design es una firma boutique de arquitectura paisajista de renombre internacional especializada en grandes proyectos residenciales y resorts Four Seasons. Cuenta con oficinas en Palm Beach, Miami y Ciudad de Panamá.

Sobre Fernando Wong

Fernando Wong nació en Panamá, donde estudió arquitectura y diseño de interiores. Tras mudarse a los Estados Unidos, abrió su firma homónima en 2005. Ha sido calificado como “uno de los mejores diseñadores de paisajes del mundo” por el Chelsea Design Centre de Londres, “uno de los diseñadores de paisajes más influyentes de Estados Unidos” por Elle Décor, “un genio con alma de poeta” por Garden Design Magazine y una “leyenda del paisajismo” por Architectural Digest. Su programa de televisión Clipped, junto a Martha Stewart, se transmite por los canales HGTV/Discovery Plus y su trabajo ha sido presentado en The Today Show, así como en revistas (incluida la portada de Forbes Latinoamérica) y periódicos de todo el mundo. Su libro The Young Man And The Tree, con prólogo de Martha Stewart, se publicó en 2025. Divide su tiempo entre oficinas y residencias en Panamá y Estados Unidos.