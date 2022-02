Huawei lanza los dispositivos más esperados: Nova 9, Watch GT3 y Sound Joy.

Todos queremos lucirnos en el verano, ya sea compartiendo fotos en nuestras redes sociales, organizando la mejor fiesta y vernos más esbeltos siguiendo una rutina de ejercicios. Por eso, para que cada panameño pueda convertirse en la sensación del verano, HUAWEI presenta 3 nuevos dispositivos que serán los protagonistas de esta época llena de sol.

Un smartphone para ser el rey del contenido audiovisual:

Desde las mejores selfies, hasta los más espectaculares videos, todo lo podrás hacer con el nuevo HUAWEI nova 9. Gracias a su cámara Ultra Visión de 50 megapíxeles, podrás capturar imágenes con colores vívidos ya sea de día o de noche.

Pero para que grabes esos videos que te harán viral, podrás hacer gloriosas producciones con resolución 4k, gracias a su cámara frontal de 32 megapixeles, que también admite grabación de videos selfies en 4k. Y por si fuera poco todos los videos en movimiento, tendrán la firmeza como si estuvieses usando un estabilizador externo, ya que posee la función inteligente de estabilización de video.

Sin duda estamos en la era del video, por eso con el nuevo HUAWEI nova 9, también podrás cambiar entre la cámara trasera y la delantera mientras grabas y así obtener una grabación contínua y, para sorprenderte más, incluso podrás grabar con doble vista al mismo tiempo.

Además de las funciones maravillosas de la cámara, el HUAWEI nova 9 cuenta con Petal Clip, una app incorporada en el celular que ofrece una amplia variedad de plantillas para vlogs. Empleando la tecnología de vanguardia de Inteligencia Artificial y la biblioteca de medios de HUAWEI, también le da impresionantes efectos especiales, stickers, música, fuentes, efectos de sonido, transiciones, animaciones y mucho más, con todo esto la creación y edición de videos será mucho más fácil.

Otras características que te harán querer tener ya el nuevo nova 9 es su hermosa pantalla Oled Curva, con refrescamiento de 120 hz y su memoria RAM de 8GB, perfecto para pasar horas con tus videojuegos favoritos. Además la función de carga rápida te permite tener batería con carga completa en poco tiempo, para que nunca dejes de estar conectado.

El smartwatch para comenzar una vida más saludable y con estilo:

Si enero no fue el mes para iniciar tu vida fitness, febrero sí lo será y no hay mejor compañero que el nuevo HUAWEI Watch GT3, un reloj inteligente que se convertirá en tu coach personal para lograr esos objetivos de salud que te has propuesto.

El HUAWEI Watch GT3 viene en tres modelos diferentes: La versión runner para los amantes del deporte y la vida saludable, la versión classic para hombres y una versión más estilizada para mujeres. El Watch GT3 ofrece duración de batería por hasta 14 días, monitoreo ultrapreciso de tu frecuencia cardíaca y monitoreo de oxígeno en la sangre (SpO2) durante todo el día.

Cuenta con más de 100 modos deportivos y gracias a la función de inteligencia artificial se convertirá en tu entrenador personal de running.

Algo destacable y único que ofrece el nuevo HUAWEI Watch GT3 es su diseño elegante, con una esfera que capta la luz en el cristal curvado de 3D, de modo que proporciona un suave brillo similar al del agua. Los tres modelos, ofrecen un diseño de cuerpo minimalista con un acabado de alto brillo, acompañado de correas con estilo.

Una bocina para armar las mejores fiestas:

No importa donde estés la fiesta la pone la nueva HUAWEI Sound Joy, una bocina tan potente con la tecnología acústica que solo HUAWEI puede ofrecer.

Diseñada en conjunto con Devialet, cuenta con un sistema de altavoces de dos vías, lo que provoca alinear la señal y la presión acústica de salida, y así garantizar potentes graves y agudos perfectos que invadan cada rincón de la habitación donde suene tu música.

La HUAWEI Sound Joy está diseñada para ser llevada a todos lados, brinda hasta 26 horas de reproducción y tiene certificación de resistencia al agua, así que no hay excusa para ese pool party que tanto quieres.

Gracias a la función de carga rápida te permite que en tan solo 10 minutos tengas carga para una hora entera de reproducción y para que compartir tu música sea más fácil cuenta con la función Transferencia One-Touch, ya que basta con que toques la HUAWEI Sound Joy con tu smartphone de HUAWEI y de inmediato transferirá tu pista, todo perfectamente diseñado para no perder el ritmo.

¿Cuál de los tres productos te llamó más la atención? Seguramente los tres, ya que así puedes tener un ecosistema tecnológico con el que ruedas interactuar más fácilmente.

No te pierdas de comenzar a ser un HUAWEI Lover y adquiere estos nuevos dispositivos ingresando a la tienda en línea www.tiendaHW.com o escribiendo al whatsapp 6276-5566 y consultar sus características, especificaciones y modelos disponibles, pero si quieres conocer más de cerca cada dispositivo te invitamos a visitar la Huawei Experience Store ubicada en el centro comercial Multiplaza Pacific.