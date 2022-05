La edad dorada en un ambiente diferente; la experiencia de una familia en Insignia Panamá

Los panameños nos sentimos muy arraigados a nuestras familias. Es por esto, que mantener a nuestros padres en casa es una costumbre muy prevalente que resulta del gran amor y respeto que sentimos por ellos. Sin embargo, en ocasiones la vida nos obliga a buscar otras soluciones que garanticen el cuidado adecuado para los adultos mayores de nuestra familia.

Para tranquilidad de la familia panameña, ahora contamos con una cadena internacional dedicada al cuidado del adulto mayor desde hace más de 20 años. Es un lugar donde no solo se desviven por cumplir su misión de seguridad y felicidad para sus residentes, sino también para lograr el propósito de brindar paz mental a sus familiares.

Carmela es la hija de una residente que se mudó a esta nueva comunidad de adultos mayores Insignia Panamá. En esta entrevista, ella nos cuenta cómo logró navegar estos sentimientos y costumbres que nos caracterizan como panameños para asegurar el bienestar de su mamá y sobre qué realmente piensa de esta comunidad.

P: ¿Cuáles serían sus palabras para describir a Insignia Panamá?

R: Insignia Panamá ha sido una comunidad que me transmite paz, tranquilidad y seguridad de que mi mamá está en el mejor lugar para ella durante esta época de su vida.

P: ¿Qué les motivó a escoger a Insignia Panamá?

R: No fue fácil tomar la decisión. En lo personal, sentía la idea equivocada de que era como abandonar a mi mamá que por su edad y enfermedades se ha deteriorado mucho. Exploré la opción de cuidarla en casa con nanas y visité muchos hogares, sin embargo, al conocer las instalaciones de Insignia Panamá no dudé ni un momento en mudarla allá. Primero lo hice porque su nana de muchos años tenía que viajar a su País y no conseguía asistencia de calidad para cuidarla, pero luego no puedo pensar en un mejor lugar para ella. El equipo que se encarga del cuidado de mi mamá en Insignia tiene años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Saben qué hacer para garantizar que mi madre se sienta cómoda y feliz. Cada vez que visito, veo a mi mamá relajada y sonriente, rodeada de muchas amigas nuevas y otras de la vida. Gracias a Insignia, la vida nos cambió a todos.

P: ¿Cómo ha sido la experiencia de su familiar en Insignia Panamá?

R: Mi mamá ha dado un cambio radical. De estar triste y hasta brava con la vida por su enfermedad, ahora hace actividades con personas de su edad organizadas por una líder recreativa dedicada a fomentar el bienestar de los residentes. ¡Ahora está feliz! Le gusta porque está todo el día entretenida. Antes, en su casa, se pasaba el día sentada viendo televisión con la nana y dependía de ella para la toma de sus medicamentos. Ahora, mamá vive mejor y tiene actividades grupales e individuales diarias, en adición a que me siento tranquila que gracias al programa emblemático de Insignia de manejo de medicamentos, le están siendo entregadas sus medicinas de manera efectiva y puntual para su bienestar. El ambiente de Insignia es muy distinto al hogar, en Insignia se respira tranquilidad, armonía y felicidad. Para mi mamá es muy positiva esta nueva etapa en su vida, no sólo porque tiene amigas nuevas, sino porque está bien cuidada y vive en un entorno seguro y amigable.

P: ¿Cuál ha sido el mayor beneficio que ha visto desde que su familiar se mudó a Insignia Panamá?

R: Mi mamá tiene paz y nosotros como familia también. Sabemos que está en buenas manos y que recibirá los mejores cuidados posibles. Además, poder verla feliz nos da mucha satisfacción.

P: ¿Cómo describiría la hospitalidad y calidad de asistencia que le proveen a su ser querido en Insignia?

R: No hay palabras para describir esto. Calidad y hospitalidad de primera, la consienten, la cuidan y la quieren. Yo diría que la miman demasiado. Insignia no es un asilo de ancianos ni una casa hogar como tradicionalmente las conocemos los panameños, es una comunidad creada para que sus residentes vivan un segundo aire mientras sus hijos se sienten tranquilos sabiendo que están en un lugar seguro y bien atendidos.

P: ¿Cómo describiría el programa de actividades? ¿Cuál es la que más su ser querido ha disfrutado?

R: Es demasiado bueno. Todos los días tienen actividades. Juegan damas, bingo, hacen espectáculos, todo dentro de las medidas de seguridad que exige el momento. Lo más importante es que mediante estas actividades mantienen a los residentes con la mente ocupada y una sonrisa constante. A mi mamá le encanta el dominó y bingo. ¡Hasta ha ganado competencias! Y ni hablar de las comidas. Yo quiero ir a almorzar allí todos los días. El Chef es de primera. ¡En realidad todos formamos parte de esta comunidad, residentes y familiares!

P: ¿Qué efecto ha tenido en su vida familiar el que su ser querido viva en Insignia Panamá?

R: Tenemos mucha PAZ y tranquilidad. Sabemos que ella está bien cuidada y que la podemos visitar cuando queramos. Ella vive en un hotel 5 estrellas con cuidados de la más alta calidad en Panamá y compañía de otras personas que tienen el mismo interés de vivir la mejor vida posible. Gracias a Insignia Panamá, ahora todos estamos más felices y tranquilos.

P: ¿Qué le diría a un adulto mayor o familiar de un adulto mayor que este considerando vivir en Insignia?

R: Que no lo dude. Es la mejor decisión que hemos tomado.

P: ¿Tiene algún otro comentario?

R: Lo más difícil de esto, es que no sabes si la decisión es la correcta. Al principio tuve muchas dudas, pero luego, al verla feliz, ver que su estado de ánimo ha cambiado para bien, que podemos visitarla cuando queramos, que tiene calidad de vida, que la cuidan, que le dan sus medicinas a tiempo, que llevan los controles con las medicinas, la presión y todo lo que involucra su salud, me doy cuenta de que es la mejor decisión que pudimos tomar. En Panamá sentimos que al mudar a nuestros familiares a una comunidad de adultos mayores abandonamos a nuestros seres queridos, la cultura panameña no está acostumbrada a estos sitios, pero poco a poco debemos ir cambiando esta mentalidad. No hay mejor decisión que brindarle a tus seres queridos calidad de vida en los muchos o pocos años que le queden de vida. No me alcanzará la vida para agradecerle a todo el personal de Insignia por querer y cuidar a mi mamá.

Si su familia está confrontando una situación similar a la de la familia de Carmela, les sería de gran ayuda ponerse en contacto con una experta que pueda adiestrarlos en el tema de cuidado de adultos mayores. María Clara Valderrama está lista para ayudarle a encontrar el lugar donde mejor puede vivir su ser querido. Puede comunicarse con ella al +507 6936-1708 o visitar la página web de Insignia en insigniapanama.com para más información. Lo ideal es que este lugar le permita disfrutar de todas las comodidades, cuidados y amenidades que nuestros adultos mayores merecen.