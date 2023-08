Lovill refuerza su compromiso con la excelencia y nombra a dos nuevos socios

LOVILL, firma de abogados de Panamá con reputación internacional, se enorgullece en anunciar el ascenso de Jeannette Bravo y Alejandro Fung a socios de la firma. Este avance estratégico no solo refleja el compromiso continuo de la firma con la excelencia y calidad en el servicio, sino que también augura un futuro prometedor y exitoso para todos los involucrados.

“Alejandro y Jeannette aportan una vasta experiencia y una profunda comprensión de distintas áreas de práctica, lo que enriquecerá la ya sólida reputación de LOVILL en la industria legal. Con una trayectoria impresionante y un historial de logros destacados, los nuevos socios son activos valiosos que se suman a la excelencia y el compromiso de la firma con sus clientes”, señalaron Cristina López y Elizabeth Heurtematte de LOVILL.

Jeannette Bravo forma parte del equipo de LOVILL desde hace una década. Cuenta con amplia experiencia asesorando empresas en la aplicación de normas laborales, regulatorias y administrativas, así como en asesoría en derecho tributario, corporativo y contrataciones públicas. Brinda asesoría con estándares internacionales a empresas multinacionales y de presencia regional, a las cuales asesora en el curso de sus operaciones, mediante estrategias multidisciplinarias.

También ha recibido el reconocimiento por clientes y publicaciones legales internacionales como Chambers and Partners y The Legal 500 como abogada líder en las prácticas de Derecho Laboral y Corporativo en Panamá. Además, fue nominada por dos años consecutivos al reconocimiento “Future Leader: Diveristy and Inclusion” de los premios de Chambers Latin America. Bravo forma parte de la Red Latinoamericana de Abogados Laboralistas, red de especialistas legales a través de toda la región en donde actúa como especialista laboral, representante para Panamá.

Adicionalmente, es la representante de la firma ante la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), programa liderado por las Naciones Unidas en colaboración con autoridades de Panamá para promover la paridad de género en plazas de trabajo a nivel público y privado.

Por otro lado, Alejandro Fung ha formado parte del equipo de Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones de LOVILL desde 2018. Ha brindado asesoría legal a empresas internacionales y locales, family offices y clientes privados en temas corporativos, fusiones y adquisiciones, bienes raíces, tributarios y asuntos relacionados con patrimonio privado durante más de una década.

Alejandro es reconocido por las publicaciones internacionales Chambers and Partners y The Legal 500 como abogado líder en la práctica de Derecho Corporativo en Panamá. Estas publicaciones lo reconocen por su servicio personalizado y asesoría legal asertiva en casos complejos, reorganizaciones corporativas, acuerdos de participación conjunta, transacciones corporativas e inmobiliarias. Es miembro activo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), en donde se desempeña como secretario de la comisión de Asuntos Jurídicos.

La inclusión de estos dos socios refleja el compromiso continuo de la firma por brindar resultados excepcionales y satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. Su presencia contribuirá a la expansión de la firma en nuevas áreas de práctica y a la consolidación de su posición como líder en el mercado legal.

Acerca de LOVILL

LOVILL es una firma de abogados reconocida por clientes y publicaciones internacionales como firma líder en Panamá en las áreas del derecho corporativo, resolución de conflictos, derecho bancario y financiero, derecho tributario, derecho laboral y administrativo, y derecho inmobiliario. Están enfocados en brindar servicios legales a nivel latinoamericano con los estándares requeridos por empresas Fortune 500. Son reconocidos por la excelencia en el servicio, la dedicación a los clientes y un estricto control de calidad en todas sus áreas de práctica.