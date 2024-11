Mastercard se une a Elena Rose y María Becerra para celebrar el empoderamiento femenino en los Latin GRAMMY

Este proyecto enfatiza la esencia priceless de Mastercard, conectando a las personas con sus pasiones, como la música

Mastercard une dos íconos de la nueva generación de la música latina, la argentina María Becerra y la venezolana-americana Elena Rose, en una colaboración inédita que amplifica las voces de las mujeres en la música y celebra las pasiones que nos hacen disfrutar de la vida.

“Pa que Volviste” aborda la temática de superar situaciones pasadas y muestra a las artistas enamorándose de las actividades que les apasiona, como música, gastronomía, deportes y viajes. El video musical refleja la creencia fundamental de Mastercard de que cuando las personas conectan con sus pasiones, viven la vida al máximo. Adicionalmente, integra sutilmente la marca sonora de la compañía.

“Este proyecto encarna los valores de nuestra marca y el compromiso de Mastercard de fomentar la inclusión, equidad y empoderamiento, a través del apoyo a nuevos talentos para seguirlos impulsando”, comentó Carlos Quintero, vicepresidente ejecutivo de Mercadeo y Comunicación de Mastercard América Latina y el Caribe. “También demuestra nuestro objetivo de acercar a los fans con sus más grandes pasiones, en este caso, con el poder transformador de la música”.

Por su parte, María Becerra expresó, “Esta no es la primera vez que colaboro con Elena Rose, y es muy lindo encontrarnos nuevamente en una canción. “Pa que Volviste” celebra el amor propio y el empoderamiento, y esperamos que inspire a todos a conectar con lo que más les apasiona”. De igual manera, Elena Rose indicó, “Queremos que esta sea la canción de karaoke que te ayude a sanar todas tus penas. Grabar el video con Mari fue muy divertido, casi terapéutico. ¡Ya quiero que escuchen este himno de amor propio y resiliencia que hicimos con todo el cariño para ustedes, guerreros!”

“Pa que Volviste” se lanzará durante la 25.a Entrega Anual del Latin GRAMMY y estará disponible de primera mano en la plataforma Priceless.com, donde los fans podrán escuchar la canción antes de que llegue a las plataformas de streaming, así como ver en exclusiva el videoclip completo, imágenes de behind the scenes y acceder a entrevistas exclusivas con las artistas. Además, Mastercard entregará pases digitales gratuitos “Pass to Priceless”, los cuales servirán como certificado de que los súper fanáticos tuvieron acceso por primera vez al nuevo material. También habrá sorpresas priceless con memorabilia exclusiva firmada por ambas artistas, entre otros.

Como parte de las iniciativas continuas de Mastercard para apoyar a la nueva generación de talentos musicales en América Latina, la compañía mantiene su patrocinio del Best New Artist Showcase, el cual dio banderazo durante la Semana Latin GRAMMY®.

Con esta serie de iniciativas, Mastercard reafirma su compromiso de conectar a las personas con oportunidades que no tienen precio y acercándolas a sus verdaderas pasiones.

Sobre Elena Rose

Elena Rose es una cantante y compositora venezolana-estadounidense, reconocida como una de las voces emergentes de la música pop femenina. En 2023, fue galardonada como “Mejor Artista Femenina” en los Premios Tu Música Urbano. Su talento excepcional le ha valido tres nominaciones a los Premios Latin GRAMMYs® 2024: “Canción del Año” por “Caracas En El 2000″, Mejor Canción Pop/Rock por “Blanco y Negro” y Mejor Canción Regional Mexicana por “Por El Contrario”.

Sobre María Becerra

María Becerra es una cantante y compositora argentina que se ha convertido en una figura destacada de la música urbana y pop latina, colaborando con grandes artistas como J Balvin y TINI. María hizo historia como la primera mujer argentina en llenar el icónico estadio River Plate en menos de 90 minutos, atrayendo a más de 160.000 fanáticos en dos días. Ha sido reconocida con múltiples nominaciones y premios en prestigiosas entregas de premios, incluida una nominación a la Mejor Fusión/Interpretación Urbana en los Latin GRAMMY este año.

Sobre Mastercard

Mastercard impulsa economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. Junto a nuestros clientes, estamos construyendo una economía sostenible donde todos puedan prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y asequibles. Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial.

