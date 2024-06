Nuevo Servicio de Punto de Venta con Facturación Electrónica en Panamá - Dmóvil

Credicorp Bank, en colaboración con The Factory HKA Corp., ha anunciado el lanzamiento del App Dmóvil para pagos, un nuevo servicio de punto de venta con facturación electrónica que promete revolucionar las interacciones financieras entre comerciantes y consumidores en Panamá.

Dmóvil se posiciona como una innovación significativa en el sector de pagos, respondiendo a la creciente demanda por soluciones que ofrecen rapidez, seguridad y conveniencia. Este servicio integra cajas registradoras con facturación electrónica y la funcionalidad de Toque y Pague, convirtiendo los puntos de venta en terminales de pago avanzados sin necesidad de hardware adicional.

“Esta innovadora aplicación no solo facilita los pagos con tarjeta de crédito en los productos HKA tales como el dispositivo Smart Cash si no también en otros dispositivos Android, ofreciendo una solución integral que gestiona y controla todos los aspectos de sus negocios. Dmóvil está diseñado para mejorar la eficiencia operativa, brindando herramientas poderosas para la administración financiera, inventario y análisis de datos a tiempo real, todo accesible desde la palma de su mano. Únase a nosotros en esta nueva era de gestión empresarial y experimente la conveniencia de tener el control total de su negocio al alcance de su mano.” señaló, Leydi Mojica, Directora de Tecnología de The Factory HKA Corp.

Este servicio está diseñado para ser accesible a todo tipo de comercio, desde pequeños negocios hasta grandes corporaciones. Dmóvil no solo busca ofrecer avances tecnológicos, sino también mejorar la comodidad del cliente y la eficiencia operativa, ayudando a reducir costos y simplificar procesos.

“Con Dmóvil para pagos en el Smart Cash o cualquier dispositivo Android marcará un antes y un después en la forma como se realizan los pagos sin contacto en nuestro país, llevando a Panamá a la vanguardia de la innovación financiera”, afirmó Raquel Garcia, Vicepresidente Asistente de Adquirencia de Credicorp Bank.

Dmóvil representa un esfuerzo conjunto entre Credicorp Bank y The Factory HKA Corp., destacando el compromiso de ambas organizaciones con la innovación y la mejora de los servicios financieros en Panamá.

Credicorp Bank y The Factory HKA Corp. expresan su gratitud a los equipos implicados en el desarrollo de esta solución, a los clientes y socios comerciales por su confianza y a todos los presentes en el evento de lanzamiento por acompañarnos en este paso significativo hacia el futuro de las transacciones financieras en el país.

“Como compañía global de tecnología de pagos, nuestro compromiso principal es fomentar el desarrollo económico de las PYMES. Por esta razón, consideramos que la aplicación Dmovil para Pagos en Smart Cash (o cualquier dispositivo Android) y su función ‘Toque y Pague’ son una forma de contribuir al desarrollo de este segmento, ofreciendo mayor innovación y competitividad mediante la digitalización de pagos”, afirmó Juan Pablo Taylor, Director Senior de Soluciones con Comercios para Visa Caribe y Centroamérica. “Somos conscientes de que aún hay muchos comercios en el país que continúan haciendo negocios principalmente con dinero en efectivo. Contar con soluciones como la que ofrece Credicorp Bank apoyará el crecimiento de los negocios, beneficiando tanto a emprendedores como a la economía del país, objetivo que, sin duda compartimos en Visa”.