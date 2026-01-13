Panamá y su camino en la Bienal de Arte de Venecia

La historia de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia es, en sí misma, motivo de orgullo nacional. Desde hace muchos años, nuestros creadores han abierto camino en este importante escenario mundial, tanto en la Bienal de Arte como en la de Arquitectura. Esa trayectoria, recogida en esta infografía, muestra cómo cada participación —ya fuera en el Pabellón Latinoamericano (IILA), en otros pabellones nacionales o en la Exposición Central— fue construyendo una presencia cada vez más notable.

El Pabellón Nacional de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia en 2024, y nuevamente en 2026, marca un hito al convertir su participación en un verdadero proyecto país, basado en una manera ejemplar de hacer cultura: un esfuerzo conjunto entre el Estado, la empresa privada, museos, ONG y mecenas. Este modelo demuestra que, cuando trabajamos unidos, el arte se transforma en una tarjeta de presentación internacional y en un profundo motor de orgullo colectivo.