Samsung Electronics lanza la nueva refrigeradora ‘Bespoke French Door’ que brinda personalización y comodidad en la cocina

Samsung Electronics Latinoamérica amplía la línea de refrigeradoras Bespoke en la región al presentar la nueva Bespoke French Door en Centro América, El Caribe y Venezuela. Presentada inicialmente en CES 2022, ya está disponible el modelo de 4 puertas en color Navy Glass (azul naval).

Combinando diseños únicos y personalizables con las últimas innovaciones de almacenamiento y refrigeración de Samsung, la nueva línea ofrece a los consumidores la refrigeradora que siempre han querido con la comodidad que realmente necesitan. Con un elegante acabado de vidrio permite que las familias disfruten de un aspecto elegante y perfecto que complementa el estilo de su cocina, mientras que la tecnología SpaceMax™ garantiza que puedan almacenar cómodamente todos sus alimentos para todo tipo de comida.

“El lanzamiento de nuestra refrigeradora Bespoke French Door amplía las opciones de los consumidores en cuanto a tipos de refrigeradoras al brindarles el estilo y la comodidad que los usuarios Bespoke conocen y aman”, dijo Lorena Ho, Gerente de producto de Samsung Electronics Latinoamérica. “Al combinar una capacidad espaciosa con un diseño que maximiza la flexibilidad en la cocina, esta expansión de la línea empoderará a más consumidores a experimentar nuevas formas de vida”.

Estilo y funcionalidad

La refrigeradora Bespoke French Door transforma la cocina gracias a su diseño elegante que se integra junto a los demás electrodomésticos y muebles del lugar. Adicionalmente, cuenta con un dispensador de agua y de hielo en el interior que simplifica su diseño.

Funciones convenientes que maximizan el rendimiento

El Refrigerador Bespoke French Door viene con las últimas innovaciones en refrigeración y almacenamiento de Samsung. Estas funciones convenientes brindan a las familias agua recién filtrada y les ofrecen la libertad de personalizar la configuración de enfriamiento.

Integrado en el interior del refrigerador para mantener la elegancia en la parte frontal, el Beverage Center™ ofrece acceso rápido y fácil al agua refrescantemente fría y con sabor natural. Tan pronto como se coloca dentro del refrigerador, la Autofill Pitcher libre de BPA y apta para lavavajillas se llena automáticamente con agua purificada, que puede infundirse con frutas y hierbas para crear bebidas con sabores deliciosos.

El Dual Auto Ice Maker produce tanto hielo en cubos como Ice BitesTM, que son más pequeños que los cubitos de hielo y pueden enfriar bebidas mucho más rápido. Es capaz de producir 5,3 libras (2,4 kg) de hielo por día y almacena hasta 9,9 libras (4,5 kg) – el doble de la cantidad de otras máquinas de hielo. Su cubierta deslizante facilita el uso de una cuchara y ayuda a proteger el hielo de la exposición al aire cuando la puerta del congelador está abierta.

El FlexZone™ del refrigerador ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo almacenándolos en condiciones óptimas. Con cinco modos de temperatura preestablecidos, que incluyen Congelación suave, Carne/Pescado, Bebidas, Deli y Vino, este compartimento controlado de forma independiente ofrece a las familias la flexibilidad de almacenar una amplia gama de artículos según sus necesidades.

Mas grande es mejor

Las familias modernas requieren refrigeradores que se adapten a su estilo de preparación de comidas con espacio de almacenamiento maximizado y preservación de la frescura. Con mejoras que crean más espacio para los artículos imprescindibles de las familias, el Refrigerador Bespoke French Door hace que sea más fácil a los hogares almacenar más alimentos de manera más eficiente.

El modelo de 4 puertas cuenta con 29 pies cúbicos (alrededor de 821 litros) de capacidad interna Los diseños espaciosos de los modelos fueron posibles, en parte, gracias a la tecnología SpaceMax™ de Samsung. El aislamiento de alta eficiencia habilitó que las paredes interiores del refrigerador se hicieran más delgadas, creando más espacio para las compras.

Con más hogares consumiendo productos frescos en estos días, el Flex Crisper ofrece un espacio conveniente para mantener todo tipo de frutas y verduras frescas. El compartimento envía al pasado los refrigeradores desordenados y las verduras marchitas al almacenar los alimentos durante más tiempo a una temperatura óptima. La creación de más espacio para los productos frescos ahorra espacio en los estantes del refrigerador y, al mismo tiempo, ayuda a las familias a ahorrar tiempo e idas a la tienda.

Los alimentos preparados y los kits de comida encajan perfectamente en el interior del Flex Crisper para que los estantes del refrigerador se mantengan limpios y organizados. Incluso hay un espacio dedicado para almacenar bebidas enlatadas en posición vertical.

Para obtener más información sobre el refrigerador Bespoke French Door, visite Samsung.com/latin

