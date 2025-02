Tendencia en medicina estética, el arte de verse bien

En el fascinante mundo del cuidado de la piel y el rejuvenecimiento facial y corporal, la Dra. Marlina Cedeño, egresada de la UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES en Palma de Mallorca, España, con un Máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento, pionera de la MEDICINA ESTÉTICA en el interior del país por más de 12 años y con sucursales en Santiago, Chitré y Costa del Este (CEMEDES PANAMA) , se esfuerza constantemente por lograr la satisfacción de sus pacientes ofreciendo tratamientos con las últimas técnicas y tecnologías de punta para cumplir con la creciente demanda de las personas por mejorar su apariencia y bienestar de manera integral.

El 2025 trae consigo muchas tendencias colocando como protagonistas a los inductores de colágeno, ya sean inyectables o aparatología, estimulando la producción de colágeno, elastina y tejido de sostén a base de estimuladores químicos y físicos, apostando así por la naturalidad y por conservar nuestros rasgos con un aspecto rejuvenecido, sin volumen y un acabado más sutil.

En CEMEDES PANAMA, contamos con innovaciones no invasivas para aquellos pacientes que no desean someterse a tratamientos con agujas, uno de ellos es LIFTERA, tecnología de vanguardia, es un ultrasonido focalizado de alta intensidad que mejora la flacidez, grasa localizada y textura de la piel en cuello, papada y rostro completo, incluyendo así cola de la ceja y frente, cuya característica principal es que NO CAUSA DOLOR y NO INCAPACITA al paciente.

Por otra parte, ofrecemos diferentes opciones de tratamientos mínimamente invasivos, inyectados que buscan mejorar la firmeza, elasticidad y calidad de la piel y no necesitan tiempo de recuperación ni mucho menos someterse al estrés postquirúrgico, entre los cuales se encuentran los bioestimuladores de colágeno como el RADIESSE, EXOSOMAS y PDRN, VITAMINAS, entre otros. Estos tratamientos se caracterizan por no producir cambios bruscos en la apariencia física.

En CEMEDES PANAMA el skincare es esencial para mantener una dermis saludable y radiante, en nuestras clínicas estamos comprometidos a ofrecerte todo lo necesario para lograrlo, desde limpiezas faciales profundas con HYDRAFACIAL hasta tratamientos avanzados como PEELINGS, MICROAGUJAS, TERAPIAS CON LASER y FOTOBIODINAMICAS, ya que tu piel merece lo mejor.

La grasa localizada, celulitis y flacidez corporal es una de las consultas más frecuentes en nuestros centros, es por ello que contamos con aparatología de última generación como el ALMA PRIMEX y VENUS LEGACY el cual nos permite trabajar estas tres condiciones de manera no invasiva y obteniendo resultados desde la primera sesión.

Al considerar un tratamiento en medicina estética, es fundamental buscar profesionales idóneos que cuenten con la formación y experiencia necesaria para garantizar resultados efectivos y seguros. En nuestras clínicas, nos destacamos por contar con un equipo de profesionales del sector salud altamente capacitados y actualizados en las últimas técnicas y procedimientos. Elegir nuestras clínicas significa optar por un enfoque personalizado, donde cada paciente recibe una atención integral y soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Además, nuestra trayectoria y compromiso con la calidad nos convierten en una opción confiable para quienes buscan realzar su belleza de manera natural y segura.