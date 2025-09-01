Panamá, 01 de septiembre del 2025

    Fe de errata: 1 de septiembre de 2025

    Redacción de La Prensa

    En la nota titulada La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción, publicada el lunes 1 de septiembre de 2025, se informó equivocadamente que la fiscal anticorrupción Talia Palacios solicitó la detención preventiva de Luis Oliva, Budy Attie y Janice Becera. La información correcta es que pidió la detención preventiva de Oliva y de Attie. Esta solicitud será atendida en una audiencia de apelación que se celebrará el 10 de septiembre de 2025...

