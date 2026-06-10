Fe de errata: 10 de junio de 2026

En la nota titulada Unachi-AIP: la ‘caja 2’ de la universidad, el control de la exrectora y su entramado político, publicada el 10 de junio de 2026, se señaló que Virgilio Sousa formaba parte de la Unachi-AIP. Lo correcto es que Sousa integró la junta directiva de esa organización, cargo al que renunció el 21 de marzo de 2024.