En la columna Tal Cual correspondiente al 13 de octubre de 2026, se identificó a Ángel Batista como alcalde de Macaracas. Batista es alcalde de Mariato.
Fe de errata: 13 de octubre de 2026
13 oct 2026 - 10:24 A MSeguir a La Prensa enSíguenos en
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