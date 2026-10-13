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13 oct 2026 - 10:24 A M

En la columna Tal Cual correspondiente al 13 de octubre de 2026, se identificó a Ángel Batista como alcalde de Macaracas . Batista es alcalde de Mariato .

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