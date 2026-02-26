Panamá, 26 de febrero del 2026

    Fe de errata

    Fe de errata: 26 de febrero de 2026

    Redacción de La Prensa

    En la nota titulada La fiscalía pide condena para 16 y absolución para 5; también reclamará resarcimiento a 13 acusados en el caso Odebrecht, se informó que “los operadores bancarios Humberto De León y Eduardo Patrao eran antiguos trabajadores de Credicorp Bank y Global Bank, respectivamente”. Lo que correcto es que Humberto De León y Eduardo Patrao eran trabajadores de Credicorp Bank.


