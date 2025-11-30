Panamá, 30 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Detienen vehículo de la Defensoría del Pueblo con paquetes de droga en Chepo; la entidad informó que el auto fue hurtado. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Corprensa nombra nueva gerente general. Leer más