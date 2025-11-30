En la edición de este sábado 29 de noviembre, en el artículo titulado París no es San Miguelito, publicado en la sección de Opinión, se dijo por error que el autor era Tomás C. Alonso Sandoval. Debió decir Tomás Gabriel Sucre.
Panamá, 30 de noviembre del 2025
