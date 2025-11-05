Fe de errata: 5 de noviembre de 2025

En la edición del miércoles 5 de noviembre de 2025, en la nota titulada La batalla final por $4,000 millones se definirá en 2026, relacionada con el conflicto legal entre la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio Grupo Unidos por el Canal, se indicó -tanto en la versión digital como impresa- que los cuatro arbitrajes han sido cerrados a favor de Panamá. Debió decir: a favor del Canal de Panamá, no del país.
Panamá, 05 de noviembre del 2025
