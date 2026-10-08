En la nota titulada En una audiencia a puerta cerrada: Lau es imputado por presunto enriquecimiento y blanqueo, pero se salva de la detención provisional, publicada el 7 de octubre de 2026, se informó que la auditoría forense al patrimonio de Enrique Lau Cortés, que realizó la Contraloría General de la República, comprendía el periodo 2019-2024; lo correcto es que se extendió hasta 2025. Igualmente, se precisó que la fiscalía, además de la auditoría forense de Contraloría, maneja un análisis financiero elaborado por la DIJ.