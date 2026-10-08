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08 oct 2026 - 10:41 A M

En la nota titulada En una audiencia a puerta cerrada: Lau es imputado por presunto enriquecimiento y blanqueo, pero se salva de la detención provisional , publicada el 7 de octubre de 2026, se informó que la auditoría forense al patrimonio de Enrique Lau Cortés, que realizó la Contraloría General de la República, comprendía el periodo 2019-2024; lo correcto es que se extendió hasta 2025. Igualmente, se precisó que la fiscalía, además de la auditoría forense de Contraloría, maneja un análisis financiero elaborado por la DIJ.

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