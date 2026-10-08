En una audiencia a puerta cerrada: Lau es imputado por presunto enriquecimiento y blanqueo, pero se salva de la detención provisional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Enrique Lau Cortés, el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), imputado este miércoles 7 de octubre por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales por la juez de garantías Xenia Pérez, tendrá que permanecer en su residencia.

La juez no acogió la solicitud de detención provisional solicitada por el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez. En su lugar, aplicó la medida cautelar de retención domiciliaria e impedimento de salida del país.

El exdirector podría salir de su casa únicamente para asistir a sus citas médicas.

Más temprano, Pérez legalizó la aprehensión de Lau, que ocurrió el día antes en su apartamento en el PH Empire Residences, en el exclusivo residencial Santa María Golf & Country Club.

La fiscalía calcula una posible lesión patrimonial por medio millón de dólares.

La Prensa conoció que entre los bienes bajo investigación hasta ahora hay un apartamento en Santa María valorado en $562,000 (de los cuales ha abonado $433,000), otro en Playa Blanca (a un costo de $236,5000 y que no tiene hipoteca), un cuadro de $50,000 y dos vehículos con un valor de $20,000.

En estos momentos llega a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, el exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, luego de ser aprehendido este martes 6 de octubre.



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La audiencia, que inició a las 11:00 a.m., se realiza a puerta cerrada, a petición de la abogada Katia Quiel, defensora de Lau.

Los números que no cuadran

La causa se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que determinó que Lau obtuvo un incremento patrimonial no justificado por la suma de $122 mil 553 entre los años 2019 y 2025, periodo que -en su mayoría- coincide con su mandato como director de la CSS. Antes fue subcontralor de la República.

No obstante, la fiscalía también maneja un informe de análisis financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que eleva el monto no justificado a casi medio millón de dólares.

El fiscal Rodríguez detalló ante el juez Pérez que la auditoría forense encontró que Lau entregó $500,000 a la sociedad Cervecería La 10, que luego fueron transferidos a República Dominicana. Se desconoce la procedencia de estos fondos

También relató que Lau adquirió una residencia en el balneario Playa Blanca, en la provincia de Coclé, por la suma de $236,500.

En el PH Empire Residences, donde fue aprehendido el pasado lunes, adquirió un apartamento por el que abonó $183,000 en el año 2023. Se calcula que ese apartamento tendría un valor de $562,000.

El fiscal también planteó que Lau desvió dinero a empresas fantasmas. Posteriormente, estas empresas le giraron los fondos de vuelta, a través de una serie de transacciones.

La investigación también reveló que el exdirector realizó depósitos en el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap) por $243,518, que luego fueron retirados.

También las investigaciones revelan que hizo compras por $80,000 a través de tres tarjetas de crédito.

La defensa habla

La abogada Quiel aseguró que los bienes de su defendido fueron adquiridos de manera legítima y que su esposa, Maribel De León de Lau, contribuyó con la compra del apartamento en Santa María.

Quiel aseguró que, durante el periodo revisado en la auditoría forense, su cliente obtuvo ingresos por poco más de $2.9 millones y que estos corresponden a inversiones realizadas en el extranjero, salarios y dietas recibidas.

Como director de la CSS, Lau recibía $7,000 al mes: $3,500 como salario y otros $3,500 como “gastos”.

La abogada también objetó el operativo de aprehensión -denominado Operación Muralla-, ya que -según ella- Lau podía haber comparecido a la audiencia, con una simple boleta de citación.

Comunicado divulgado en la página web del Órgano Judicial, sobre la audiencia de imputación a Enrique Lau Cortés.

También recalcó que su defendido padece varias enfermedades, como diabetes e hipertensión, y tiene problemas de audición.

Portazo

Al inicio de la audiencia, la abogada defensora solicitó que no se permitiera la presencia de periodistas en la sala, impidiendo así la labor de dar a conocer en qué se sustentan las acusaciones contra el exdirector de la CSS.

El fiscal se opuso a esa petición, alegando que las audiencias son públicas y no había una buena razón para que esta, de pronto, fuese reservada.

La juez Pérez escuchó a las partes, pero acabó dando la razón a Quiel. Por tanto, los periodistas se vieron obligados a retirarse. En la sala solo quedó el personal de prensa del Órgano Judicial.

Periodistas fueron excluidos de audiencia de imputación del exdirector de la CSS, Enrique Lao Cortés.



Foto: Juan Manuel Díazhttps://t.co/rzCfQipb2Y pic.twitter.com/3II9Yo7p78 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 7, 2026

Lau fue aprehendido el día antes, en un apartamento en el PH Empire, del residencial Santa María, como parte de la Operación Muralla. En la residencia se encontraron documentos y bienes que son considerados como “indicios” por los investigadores. Como parte de la operación, también se realizaron allanamientos en viviendas en Punta Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca.

Esta nota fue modificada a las 10:35 a.m. del 8 de octubre de 2026. En su texto original, se informó que la auditoría forense comprendía el periodo 2019-2024; lo correcto es que se extendió hasta 2025. Igualmente, se precisó que la fiscalía, además de la auditoría forense de Contraloría, maneja un análisis financiero elaborado por la DIJ.