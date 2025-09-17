Fe de errores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la edición del 16 de septiembre de 2025, en la página 6A, en la nota titulada “El nepotismo sigue enquistado en la Unachi: 200 personas investigadas”, se publicó por error una fotografía que no correspondía a la noticia. La imagen muestra al equipo de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), que, al igual que la Unachi, sustentó su presupuesto el 15 de septiembre.