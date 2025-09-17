Panamá, 17 de septiembre del 2025

    Fe de errores

    Redacción de La Prensa

    En la edición del 16 de septiembre de 2025, en la página 6A, en la nota titulada “El nepotismo sigue enquistado en la Unachi: 200 personas investigadas”, se publicó por error una fotografía que no correspondía a la noticia. La imagen muestra al equipo de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), que, al igual que la Unachi, sustentó su presupuesto el 15 de septiembre.

