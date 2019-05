Alejandro Portes, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

El sociólogo cubanoestadounidense Alejandro Portes, autor de una ingente obra sobre fenómenos migratorios en Estados Unidos y Latinoamérica, fue galardonado este miércoles 29 de mayo en España con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, anunció el jurado tras reunirse en Oviedo.

El profesor Portes, de 74 años y docente en las universidades de Miami y Princeton, es “uno de los sociólogos de mayor prestigio internacional”, y “ha realizado fundamentales aportaciones al estudio de las migraciones internacionales”, destacó el jurado.

“Ha esclarecido las condiciones bajo las que los flujos migratorios pueden resultar beneficiosos tanto para los inmigrantes como para los países de acogida”, añadió el comunicado sobre el eminente investigador, nacido en La Habana el 13 de octubre de 1944, y naturalizado estadounidense en 1968.

En sus estudios, Portes ha analizado los riesgos de inadaptación en Estados Unidos de los hijos de inmigrantes ilegales con escaso nivel educativo. Y se ha mostrado crítico con la restrictiva política migratoria del presidente norteamericano, Donald Trump.

En un artículo de octubre de 2017, titulado Inmigración bifurcada y el fin de la compasión (Bifurcated Immigration and the End of Compassion), criticaba la visión “miope” de la administración Trump, por limitar drásticamente la entrada de refugiados de Oriente Medio, al considerarlos una potencial amenaza a la seguridad.

Según él, dicha posición supone “el regreso a una política de nacionalismo reductor”, cuyas consecuencias “serán pagadas no sólo por sus víctimas, los posibles refugiados, sino por Estados Unidos, cuyo rol e influencia moral en el mundo se están viendo cada vez más comprometidos”.