Amazon retira libro supuestamente escrito por un asesino en serie

POLÉMICA

Un libro escrito supuestamente por un asesino en serie canadiense fue retirado del sitio de Amazon horas después de salir a la venta.

Outskirts Press, que publicó el libro, emitió un comunicado el lunes diciendo que había pedido a Amazon que retirase el libro de su sitio web y se disculpó con las familias de las víctimas.

Robert Pickton fue condenado en 2007 por seis cargos de asesinato en segundo grado en la muerte de trabajadoras sexuales.

Pickton mató a las mujeres en su granja de cerdos y dio de comer parte de los restos a los animales. Fue condenado a cadena perpetua.

Para el lunes por la tarde, la autobiografía de 144 páginas, titulada Pickton: In His Own Words ("Pickton: En sus propias palabras"), ya no estaba disponible en la tienda electrónica de Amazon.

El ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, dijo al Parlamento que el Servicio de Correccionales investigaba cómo se había sacado el manuscrito de la cárcel.