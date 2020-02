Autor de libro sobre asesinato de Bin Laden es asediado por todos los frentes

WASHINGTON, Estados Unidos (EFE).- El autor de un libro sobre el asesinato de Osama Bin Laden, un militar retirado que participó en la operación que acabó con la vida del terrorista saudí, encara hoy viernes, 31 de agosto, amenazas de Al Qaeda por lo que hizo y una posible querella legal del Pentágono por lo que contó.



Bajo el seudónimo de "Mark Owen", el exintegrante de la unidad SEAL de operaciones especiales de la Marina de EU, dijo en una entrevista con la cadena CBS de televisión que la publicación de su libro, que saldrá a la venta el próximo martes, no tiene una intención política.



Pero, en medio de las convenciones nacionales del Partido Republicano y el Partido Demócrata y a dos meses de una reñida elección presidencial, lo escrito por el condecorado oficial retirado Matt Bissonnette se ha tornado en polémica política.



En el libro, que encabeza ya la lista de los más vendidos por los pedidos por adelantado a la editorial antes de la distribución de los 300 mil ejemplares de la primera edición, Bissonnette cuenta cómo los SEAL hirieron primero y asesinaron después a Bin Laden, en una incursión a comienzos de mayo de 2011 en Pakistán.



Según el relato de Bissonnette, él subía hacia el tercer piso de la residencia de Bin Laden, detrás del primer SEAL en la línea, cuando escuchó dos detonaciones amortiguadas por silenciador.



Su camarada había visto a un hombre que se asomaba a mirar desde una puerta y le disparó. Cuando los miembros del "Equipo 6", los mejores militares de los SEAL, llegaron a la habitación Bin Laden se convulsionaba en el suelo y dos mujeres gritaban aterrorizadas a su lado.



Los soldados apartaron a las mujeres y dispararon varias veces contra el exlíder de Al Qaeda. El relato contradice la versión oficial del gobierno del presidente Barack Obama, según la cual hubo un enfrentamiento y los miembros de la unidad SEAL dispararon a matar cuando Bin Laden intentó usar un arma para defenderse.



El libro se titula No Easy Day (No es un día fácil) y Bissonnette probablemente no haya tenido ningún día fácil desde que varios sitios de internet afines a Al Qaeda difundieron su nombre y una fotografía clamando venganza.



"Ésta es la primera foto del perro que asesinó al mártir Osama bin Laden, que Dios tenga merced por él", señala un mensaje en uno de esos sitios. Otro, refiriéndose al autor del libro, indicó: "rogamos a Alá por su destrucción más pronto que tarde".



En la entrevista con el programa "60 Minutes", que se difundirá completa el domingo pero de la que CBS ya adelantó algunos segmentos, el ex SEAL aparece maquillado e identificado como "Owen", pero dado que otros medios ya han publicado su identidad real, Bissonnette ha tenido que ocultarse.



El representante legal del Pentágono, Jeh Charles Johnson, remitió este jueves una carta al oficial retirado advirtiéndole de que la publicación, sin revisión previa del texto por parte de los militares, representa "un incumplimiento grave y una violación de los acuerdos de confidencialidad" firmados.



En la entrevista con la televisión, "Owen" dijo que "si hay chiflados en cualquier lado del espectro político que quieren hacer de esto (la publicación de su relato) un asunto político, es una vergüenza.



"Owen" describe en su libro aspectos de la instrucción especializada que reciben los miembros de la unidad SEAL, y expresa su contrariedad con el hecho de que, en su opinión, el presidente Obama haya sacado ventaja de la muerte de Bin Laden.



Otro exmiembro de la unidad SEAL, Benjamin Smith, también se quejó por las revelaciones de detalles reservados de ese equipo de combate clandestino, pero criticó aún más al presidente Obama porque haya informado inmediatamente de la acción en la que murió Bin Laden.



Smith, quien habló con el periódico The Daily Caller este jueves durante la Convención Nacional Republicana en Tampa (Florida), sostuvo que "cuando en el terreno de combate el enemigo se entera de lo que sabemos, tiene tiempo para cambiar sus tácticas. O nos eluden totalmente, porque saben hacia dónde vamos".



"Toda la información que se obtuvo (durante la incursión de los SEAL en el reducto de Bin Laden) en Abbottabad probablemente se desperdició", comentó Smith. "Si Al Qaeda no se hubiese enterado de inmediato de que Bin Laden habÍa muerto, no se habrÍa puesto en alerta", explicó.



"Tuvimos una gran oportunidad, pero el gobierno (de Obama) sacó todo a la luz. La oportunidad de destruir completamente a Al Qaeda se desperdició en un par de horas después que terminó la operación".