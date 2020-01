‘Captain America’ conservará su nombre

DE TODO UN POCO

CINE. Paramount Pictures y Marvel Studios ofrecieron a los distribuidores la posibilidad de acortar el título de Captain America: The First Avenger a The First Avenger (El primer vengador) por temor a las reacciones antiestadounidenses.

Los únicos que aceptaron fueron Rusia, Ucrania y Corea del Sur.

En otros mercados el filme saldrá con el título completo, señal de que el valor de marca del héroe de Marvel Comics puede más que la animosidad antiestadounidense.

Captain America, con Chris Evans, se estrena el 22 de julio en Estados Unidos.