Lagerfeld prepara un libro sobre la clásica chaqueta negra de Chanel

PARÍS, Francia. (EFE).- El modisto alemán Karl Lagerfeld, alma artística de la firma Chanel, prepara para este otoño un libro sobre la clásica chaqueta negra de Chanel, que ha fotografiado vestida por un centenar de celebridades internacionales, informó la firma francesa hoy martes, 5 de junio, en París.



Esta aventura, iniciada como un libro de 113 fotografías, lleva camino de convertirse en una "odisea" también digital, pues el proyecto es ya "internacional, multidimensional y multimedia", subrayó Chanel, que para profundizar ofrece el enlace thelittleblackjacket.chanel.com.



A la espera de que el libro llegue a las librerías, las fotografías de Lagerfeld pudieron verse en Tokio del 21 de marzo al 15 de abril, en una exposición que este viernes llegará a Nueva York, donde podrá contemplarse hasta el 15 de junio próximo.



Las celebridades elegidas lucieron para Lagerfeld la histórica prenda tal como la diseñó Gabrielle "Coco" Chanel, fundadora de la firma, o reactualizadas en todo tipo de versiones.



Después de Nueva York, quizá otras ciudades se harán eco del evento, explicaron a EFE fuentes de la firma. Lo que es seguro es que este otoño se publicará el libro "La Petite Veste Noire: Un classique de Chanel revisité par Karl Lagerfeld et Carine Roitfeld". (La Chaquetita Negra: un clásico de Chanel revisitado por Karl Lagerfeld y Carine Roitfeld).



En él, además de autora del estilismo, Roitfeld poderosa exdirectora de la edición francesa de la revista Vogue, es también una de las musas del maestro, vestida muy al estilo de "mademoiselle Coco", con sombrero Panamá, busto rebosante de collares de perlas y chaqueta negra combinada sobre un escotado jersey azul marino.



Entre las personas que han vestido la chaqueta negra para dejarse retratar por Lagerfeld está la modelo e hija de Mick Jagger, Georgia May Jagger, sobre un escueto sujetador también negro, y la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, quien para el evento adornó su cabeza con ella y con una corona real.



Con la modelo sudanesa Akuol de Mabior, el modisto reunió el más puro estilo Chanel con la tradición indumentaria africana, mientras la modelo y actriz Laetitia Casta fuma mientras viste la icónica y atemporal prenda a juego con mantilla negra, y la directora francesa Mawenn Le Besco la adorna con su larga melena.



En el "making-of" de las sesiones de fotos, el artista y modisto resalta cómo inicialmente la chaqueta era una prenda típicamente masculina, que se convirtió en algo "totalmente femenino".



Una prenda que atravesó esa frontera "hasta convertirse en el símbolo de una cierta elegancia femenina, indolente, siempre de moda, fuera del tiempo, es decir de todos los tiempos", comenta.



El libro para cuya publicación no existe todavía una fecha exacta tendrá 232 páginas, precisó un portavoz de la casa.