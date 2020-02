Soy una mujer de 46 años y sufro mucho de gases, indigestión y diarreas. Mi médico me indicó un ultrasonido del hígado y me han dicho que tengo hígado graso. Yo no como grasas. ¿Cómo me ha pasado esto? ¿Es peligroso?

¿Qué tengo? El hígado es muy propenso a "llenarse" de grasa. Esta condición puede deberse a algunos medicamentos o ingesta de bebidas alcohólicas. En ausencia de lo anterior, es muy frecuente encontrar cierto nivel de grasa en el hígado, lo cual puede o no ser parte de una enfermedad.

¿Por qué ocurre? La infiltración grasa del hígado es una manifestación del conocido "síndrome metabólico" que se ve en individuos con presión alta, diabetes y elevaciones en el colesterol y triglicéridos. Se asocia también a mujeres con el síndrome de ovarios poliquísticos y tienen en común niveles elevados de insulina y resistencia al efecto de la misma.

¿Cómo se diagnostica? Con la disponibilidad de ultrasonidos para evaluar diferentes malestares abdominales, es muy frecuente que se encuentre infiltración grasa del hígado en una alta proporción de pacientes (en quienes no se sospechaba). Otro grupo de pacientes se presentan con "hepatitis", es decir, elevaciones en las pruebas de sangre del hígado y la misma es a consecuencia de la infiltración de grasa.

¿Cuánto debo preocuparme? Tener grasa en el hígado por sí sólo no es peligroso, y de hecho, es muy común. Cuando es parte del síndrome metabólico, es importante monitorizar el riesgo cardiovascular. Un porcentaje de estos pacientes tendrá hepatitis crónica y un grupo de ellos estará en riesgo de que su enfermedad progrese a cirrosis y sus respectivas complicaciones.

(Esta columna no pretende hacer diagnósticos o tratamientos. Consulte con su médico de cabecera si lo aquí expresado se aplica a su caso). Consulte con su médico sobre el síndrome metabólico. Próximamente disertaremos sobre la hepatitis no alcohólica por infiltración grasa.