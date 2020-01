Murió P.D. James, la escritora británica de novela negra

REDACCIÓN CULTURA, (AFP).- La popular escritora británica de novelas policíacas P.D. James, la mayoría de cuyas obras acabaron siendo llevadas al cine o la televisión, murió este jueves a los 94 años en su casa de Oxford, anunció su editorial.

"Con gran tristeza, la familia de la escritora P.D. James, baronesa James de Holland Park (...), anuncia que murió en paz en su casa de Oxford", en el sur del Reino Unido, dice el comunicado de Faber & Faber.

P.D. James fue autora de 20 obras, protagonizadas por el detective y poeta Adam Dalgliesh, o por Cordelia Gray, nombres ya del elenco de grandes sabuesos de la tradición literaria británica liderados por Poirot (creación de Agatha Christie) y Sherlock Holmes (Arhur Conan Doyle).

La mayoría de sus obras fueron adaptadas al cine o la televisión. Una de las más famosas, la distopía "Children Of Men", fue llevada al cine en 2006 por el director mexicano Alfonso Cuarón y protagonizada por Julianne Moore y Clive Owen. Su última obra fue "Death comes to Pemberley", publicada en 2011, que se convirtió en una serie de la BBC, especulaba con lo que ocurría después de "Orgullo y prejuicio", la novela clásica de Jane Austen.

En 2000 celebró sus 80 años con la publicación de su autobiografía "Time to Be in Earnest".

Phyllis Dorothy James nació en Oxford el 3 de agosto de 1920, abandonó la escuelas a los 16 años y pasó tres décadas trabajando como funcionaria, una parte de ellas en el departamento de policía del ministerio de Interior.

A los 42 años, relativamente tarde, publicó su primera novela, "Cover Her Face" (Cubridle la cara), en cuya adaptación a la radio el actor Hugh Grant puso voz al detective Dalgliesh.

En 1991 recibió el título nobiliario de baronesa. Entre sus recompensas literarias figura el premio Pepe Carvalho, que lleva el nombre del detective creado por el escritor español Manuel Vázquez Montalbán, y que la ciudad de Barcelona le otorgó en 2008.

James escribió en varias ocasiones sobre su técnica literaria y el origen de su preferencia por la novela de misterio, como en 2004, en un artículo publicado en The Guardian. "Empecé a contar historias muy temprano, ciertamente antes de cumplir 10 años", narró en aquel texto. "Mi hermana pequeña, mi hermano y yo dormíamos en una gran habitación (...) Por la noche esperaban que les contase historias hasta que yo no pudiera más o ellos se durmieran".

"Creo que supe que sería una novelista tan pronto como aprendí a leer", agregó James, antes de recurrir a otro escritor inglés para explicar su visión de la trama novelística. "E. M. Forster escribió: 'el rey murió y luego murió la reina' es una historia. 'El rey murió y luego la reina murió de pena' es una trama. 'La reina murió y nadie supo de qué hasta que descubrieron que fue de pena, es un misterio', algo susceptible de ser desarrollado". "Y a eso", continuó James, "añadiría: 'la reina murió y todo el mundo pensó que era de pena hasta que descubrieron la herida incisiva en su garganta', es una trama criminal, y en mi punto de vista también es muy susceptible de gran desarrollo".