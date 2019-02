Museo de Nueva York devolverá antiguo sarcófago a Egipto

El Museo Metropolitano de Arte (Met) devolverá a Egipto un antiguo ataúd bañado en oro después de que la justicia de Nueva York determinara que había sido robado de ese país, dijo el museo.

El museo había comprado el preciado sarcófago, que data del siglo I a. C., en julio de 2017 a un vendedor de arte de París por un precio de casi cuatro millones de dólares.

Sin embargo, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan determinó que el ataúd dorado con forma de momia había sido vendido con documentación apócrifa, incluida una licencia falsificada de exportación emitida en Egipto en 1971.

