Niegan rumor sobre Winfrey

La Academia de Hollywood se apresuró a negar una información publicada por el diario Chicago Sun-Times que apuntaba a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey como el nombre favorito para conducir la ceremonia de los Oscar el próximo año. El periódico aseguraba que Winfrey “es la primera opción en la lista de candidatos” para conducir la edición número 84 de los premios de la industria del cine.

El presidente de la Academia lo negó. “La cámara ama a Oprah. Ella es un genio. Pero [la información publicada al respecto] no es verdad, y no sé de dónde ha salido esa historia”, dijo Tom Sherak, a la revista The Hollywood Reporter.