Panamá acogerá reunión sobre el rol de los museos

Panamá será la sede del XXIII Encuentro del sub comité regional del Consejo Internacional de Museos en América Latina y el Caribe (Icofom Lam, por sus siglas en inglés), una reunión que se realizará del 18 hasta al 20 de noviembre en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá.

El encuentro se desarrollará bajo el título “Diversidades y confluencias en el pensamiento museológico latinoamericano” y en él se abordarán temas como el lugar de los museos en la discusión museológica, museología y enfoques críticos, el paradigma de la tecnología de información y comunicación y la museología, entre otros.

La actividad contará con la presencia de especialistas internacionales en museología, como Fernando Navarro, Anildo Baracal y Bruno Brulon Soares.

El evento fue anunciado ayer en el marco de la conferencia “Museos y patrimonio cultural: socios estratéticos para el desarrollo”, dictada por la catedrática y museóloga argentina Olga Nazor, quien preside el sub comité del Icofom Lam y que será una de los expositoras del encuentro.

Durante la presentación de ayer, Nazor definió “museo” como una institución permanente, sin fines de lucro y abierta al público, al servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquiere, conserva, comunica y exhibe testimonios del hombre y su entorno, con propósitos de educación, investigación o deleite.

La especialista añadió que el concepto de “patrimonio cultural” es subjetivo y dinámico, ya que este no depende de los objetos o bienes que posea una comunidad, sino de “los valores que esas manifestaciones culturales poseen y que en definitiva determinan qué bienes son los que cada comunidad pondera proteger y conservar para la posteridad”.

Ángeles Ramos Baquero, directora ejecutiva del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, señala que la meta del encuentro de noviembre será profesionalizar el rol de aquellos que trabajan en el museo, y agrega que la museología es una profesión que “tiene que ser respetada”, por lo que hay que hacer “todos los esfuerzos posibles en capacitación, que es fundamental y medular en el trabajo que hacemos”.

Para Ramos Baquero, la museología es una ciencia que no se puede estudiar actualmente en el país. “Uno de los problemas que tenemos en Panamá es que no tenemos oportunidades de profesionalización para esta carrera, sino que nuestros profesionales tienen que ir a formarse afuera, siendo este uno de los aspectos que en el foro [de noviembre], aspiro a que podamos ponerle el foco de luz a este problema”, apunta.

Agrega que aunque la oferta de museos con la que cuenta el país ha progresado mucho en cuento su cantidad y calidad, para que estos se sostengan deben contar con profesionales que los lleven, así como adecuarse a las mejores prácticas.