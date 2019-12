Pierce Brown: La sencillez de un ‘best seller’

La avenida Lexington, en Nueva York, estaba vestida de invierno. Los pocos que se atrevían a transitar, iban con los rostros ocultos tras bufandas ocre, gorros que les cubrían las orejas y las manos ocupadas sosteniendo tazas de café caliente, en busca de subir la temperatura corporal, que los -4 grados del clima les había arrebatado.

Y mientras sus pasos apresurados los llevaban a destinos quizás más cálidos, en la calle 86 otro grupo se iba reuniendo, ya despojado de sus pesados abrigos, dentro de la tienda Barnes & Noble, donde el ambiente era de lo más animado. Estaban los que curioseaban las novedades editoriales, los que aún pensaban qué comer de la cafetería y los que sentados entre los pasillos de la librería esperaban la señal para poder ingresar al auditorio.

En su mayoría eran veinteañeros, aunque también los había un poco más grandes, y hasta un perro oculto en una bolsa. Todos a la espera de que fueran las 7:00 p.m., con los mismos libros de tapas negras con detalles en rojo, amarillo y azul en las manos y sintiendo aquella reconfortante sensación que se presenta cuando se está rodeado de personas con una misma afición.

Poco a poco llenaron un salón con alrededor de 100 sillas. Cada asiento era ocupado por alguien que por largas horas había estado sumergido en un mundo en guerra, creado por un hijo de la ciudad de Denver (Colorado) que a la hora exacta entró al lugar bajo los aplausos, las caras de maravilla de quienes no podían creer que finalmente lo conocerían y comenzaron los aullidos que solo un fan de la trilogía Red Rising entendería.

SU LLEGADA

Con una camisa azul, pantalones negros y apariencia de rock star, Pierce Brown, creador de la historia futurística donde una humanidad perfeccionada conquista el universo y esclaviza a quienes considera inferiores, saludó a sus lectores que no paraban de aplaudir emocionados.

Es uno de los escritores más vendidos en la actualidad en Estados Unidos según el New York Times, y sus libros, que se llevan escaso un año de publicación entre cada uno, siempre están entre los favoritos de los lectores jóvenes en las encuestas de Amazon y GoodReads. Pero a sus 28 años, la fama que va creciendo en torno suyo está lejos de quitarle el carisma, la sencillez y las ganas de acercarse a sus seguidores.

Eso lo demostró durante toda la hora que duró el conversatorio. Entre risas, chistes y opiniones sobre Darrow, el héroe principal de sus novelas, así como otros coprotagonistas, Brown relató parte de su crecimiento como escritor, lo difícil que le fue matar a muchos de sus personajes dentro de ese futuro violento que desarrolla en sus obras, y cómo fueron sus padres los que le inculcaron el amor por la literatura, leyéndole de niño historias como El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien.

SU FUTURO

¿Te has enamorado de uno tus personajes? Le preguntó uno de sus seguidores, que al igual que el resto, había estado ansioso porque comenzara la ronda de las preguntas. “Muchos me han preguntado eso, y por ejemplo Victra (quien forma parte de la flota guerrera de Darrow) me parece súper atractiva, pero luego pienso: ‘¡Espera! Yo la cree, ella es parte de mí, ¡Oh cielos!”, le respondió el autor de forma jocosa, que luego de causar una risa colectiva, respondió otras interrogantes como cuál es su próximo proyecto literario. “Voy a expandir el mundo de Red Rising y traer una nueva trilogía que contará lo que sucede después de Morning Star”, adelantó, lo que volvió a encender la algarabía de los presentes.

Finalmente, luego de agradecer por la presencia y el apoyo de todos los asistentes, los cuales para ese entonces ya habían aumentado y se aglomeraban afuera del recinto, esperando poder entrar para saludarlo, Brown comenzó la laboriosa faena de firmar los ejemplares de sus obras.

Los derechos de los libros ya han sido comprados para llevarlos a la gran pantalla. Esto de seguro aumentará su fama y para quienes no lo conocían, quizás se convierta en un rostro habitual. Un rostro que durante las casi tres horas que duró la firma de libros nunca perdió la sonrisa y el buen humor, y a pesar de que la fila era considerable, le dedicaba un par de minutos para hablar con cada persona y una vez más agradecerle por su asistencia.

EL RECUERDO

Se acercaban casi las 10:00 p.m. y por los altavoces de la tienda el personal informaba que estaban a punto de cerrar las puertas.

No quedaba casi nadie dentro de la anteriormente llena habitación, salvo dos señores que habían llegado de último. Él cargaba libros para sus nietos y ella, que iba en un coche que la ayudaba a moverse, sostenía la cámara. El semblante del escritor ya se notaba un poco más cansado, pero aun así firmó hasta la última copia y bajó del podio, por voluntad propia, para poder fotografiarse con la mujer y su acompañante.

Afuera, las calles estaban oscuras y el silbido del viento nocturno reemplazaba los sonidos citadinos de la tarde. Al día siguiente, la librería volvería a abrir y otros serían sus visitantes. El salón será ocupado por un escritor diferente y la noche del pasado 17 de febrero se convertirá en parte del pasado. Pero cuando un libro llena las horas de asombro, alegrías y a veces tristeza, un simple apretón de manos y un intercambio de palabras con su creador puede convertirse en parte agradable de la vida de cualquier lector.