Pitt da vida a forajido

INTERPRETACIÓN.

Brad Pitt interpreta al legendario forajido estadounidense Jesse James en una película basada en los días previos a su muerte a manos de su joven protegido Robert Ford. Tanto el título, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, como la duración (155 minutos) son largos; la cinta entra a concurso en el Festival de Venecia.

La estrella interpreta a James, un hombre cansado de vivir huyendo, que prevé que su fin está cerca y parece dirigirse hacia él como una forma de escapar. "Lo vi como un tipo que sentía la condena inminente, el fin inevitable, atrapado en una fachada y viviendo con un mote durante mucho tiempo y no sabía de qué forma salir", dijo Pitt en rueda de prensa.