Presentación sobre la invasión en el Metro de Panamá

MEMORIA HISTÓRICA

A Clara Tristán se le acerca un muchacho. Se para frente a ella, observa calladamente las fotografías que sostiene, hace un comentario y empieza una conversación, un viaje al pasado. Clara tiene 24 años, uno menos de los que han pasado desde la invasión de Estados Unidos a Panamá, y al hablar de ese acontecimiento del cual sostiene dos imágenes en cada mano se emociona. “No sé si te parece lejano el decir ‘invadieron Panamá’. No invadieron a Panamá, nos invadieron a nosotros. Todos somos Panamá”, comenta la joven terminada la actividad. “Porque fueron mis abuelos, mis padres, mis hermanos y no debo pensar que como no lo viví está lejos de mí”, dice quien aún estaba en el vientre de su madre ese 20 de diciembre de 1989.La joven es uno de los seis voluntarios del teatro Carilimpia y Producciones Talingo, que el jueves pasado recibían a los usuarios en la estación del Metro de la Iglesia del Carmen, con salida a vía Venetto.“Somos todos niños de la invasión. Somos personas que hemos crecido con pedazos de la historia, no estamos seguros de lo que sabemos, no estamos seguros de lo que pasó, y eso desde nuestro punto de vista como artistas tiene mucho que ver con nuestra falta de identidad”, afirma la actriz Alejandra Araúz, de 26 años.En el segundo día de esa suerte de experimento social que realizaron los actores hasta ayer 19 de diciembre, como parte de las actividades de “20 de diciembre: Memoria de todos”, estos “niños de la invasión” observaron las reacciones de la gente. Hubo desde quienes pasaron y no miraron hasta quienes contaron su propio testimonio.“Una señora me contó la historia de cómo cuidaba a su abuela las noches antes y cómo murió. Yo empecé a llorar, porque me sentí conmovida por lo que le pasaba, y porque como la historia de ella se repiten miles. Me preguntó que por qué lloraba, que si yo había perdido a alguien y le dije: ‘Yo perdí a tu abuela”, comenta Alejandra, quien piensa que esta no es una lucha egoísta, que no lo hace porque haya muerto alguien cercano, sino porque murieron panameños. “No hay bandos, es tener la memoria, aceptar la herida, poder pasar por un duelo, sanar y no repetir el mismo error”, concluye.