La memoria de la invasión, en manos de artistas

EFEMÉRIDE

El documental Invasión, seleccionado para representar a Panamá en la carrera para el Óscar, sacó a flote en octubre pasado el tema de la invasión de Estados Unidos a Panamá. El acontecimiento que había estado hundido en la memoria colectiva ha tenido, sin embargo, muchas formas de representaciones artísticas en estos 25 años.

Entre las expresiones que han surgido a propósito de aquel 20 de diciembre de 1989 está El libro de la invasión, escrito en 1998 por Pedro Rivera y Fernando Martínez, que este año se edita por primera vez para Panamá, pero también hay poesía y otras obras de diferentes ramas artísticas.

“Es muy interesante lo que hemos descubierto, una cantidad inmensa con el tema de la invasión en literatura, pero también en la música. El arte no falta, en el Museo de Historia tenemos unos cuadros alusivos a la invasión, fotografías, las artes escénicas”, comenta Carlos Fong, quien forma parte del proyecto “20 de diciembre: Memoria de Todos”, cuya agenda de actividades comenzó el 11 de diciembre y termina hoy 20 de diciembre en la noche con una tarima conmemorativa en el Mirador del Pacífico en la cinta costera a las 7:00 p.m.

Murales, intervenciones en el Metro de Panamá, conversatorios, lecturas dramatizadas y proyecciones cinematográficas se han desarrollado en diferentes puntos del país para no dejar que lo vivido quede en el olvido.

“Hay mucha literatura, muchos pintores, poetas que hablaron de la invasión y eso se necesita dar a conocer”, expresa, por su parte, Ana Elena Tejera, artista e investigadora que trabaja en la organización del proyecto.

“Hemos visto a artistas que pintaron en esa época o se inspiraron en esa época, a pesar de que no la vivieron. Y ha sido bueno”, califica.