El pintor Servio Zapata trae su naturaleza a Panamá

Como un homenaje a los 220 años de llegada a América del geógrafo, naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt , el pintor ecuatoriano Servio Zapata presentará en Panamá este miércoles 2 de octubre una muestra de 22 cuadros inspirados en los viajes del que es considerado por muchos como el padre de la geografía moderna.

"La idea era plasmar los lugares donde él estuvo, pero no tal como son sino como yo los interpreto utilizando los elementos de la naturaleza", explica Zapata cuyo trabajo será expuesto en Home Interiors Design Plaza (Vía Brasil) hasta el 4 de octubre.

Además aprovechará la ocasión para presentar su libro homónimo el cual hace una recapitulación de sus recientes 10 años de carrera artística

"El libro cuenta con una pequeña biografía mía, además de textos de 10 autores entre escritores y críticos de arte que hablan sobre mi obra. Son 300 página a full color, que abarcan unas 160 obras de mi autoría" explica Zapata.

Datos sobre la exposición. Lugar: Home Interiors Plaza Design (Vía Brasil). Fecha: Del 2 al 4 de octubre. Horarios: Inauguración: 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Días regulares de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

El artista comparte que en su obra la imagen siempre va ligada al título "para que la gente pueda entenderlo. Porque la gente siempre me pregunta dónde es la obra, ya que la asocian con la realidad, pero en mis pintoras no copio un lugar en especial, sino que utilizo elementos de la naturaleza para expresar mi propio lenguaje. Entonces en lugar de personas utilizo árboles, que son mi símbolo de comunicación y cuando la gente logra ver eso, logra meterse en la obra", comenta el pintor que ha tenido exposiciones en países como Noruega, Estados Unidos, España y China.

Para él la pintura es igual que la música, el cine o el teatro, "siempre tienes que buscar algo más allá, hay que jugar con el espectador y hacerlo que se recree en eso. Cuando lo logra entender lo que oculta la pintura a simple vista entonces cobra otro sentido".

También comparte que aunque algunas personas piensen que su pintura es ecologista, no es así. "Que sirva la pintura para hacer conciencia es también válido, pero no significa que yo haya hecho mi obra para crear conciencia. La gente tiene que crear conciencia plantando árboles no pintándolos".