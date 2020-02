Strickler en ‘Destilando amor’

NUEVO PERSONAJE.

El actor René Strickler está muy emocionado pues se integrará a las grabaciones de la telenovela Destilando Amor.

"Estoy muy agradecido con Nicandro Díaz, con la pro-ducción, con todo su equipo porque también influyen, todos me han dado una bienvenida maravillosa, son buenas amigas, buenos amigos, me siento apapachado, es un placer porque es mi primer día, mi primera escena, estoy nervioso, tratando de agarrar el personaje", afirma el actor.

Su personaje Alonso será el tercero en discordia entre Rodrigo y Gaviota. "Claro, yo no sé de Rodrigo, Alonso no conoce la historia de Rodrigo, no soy culpable en esa historia, no soy villano, vamos a ver qué pasa, que conozca el público a Alonso cómo trata a Gaviota y entonces después que ellos [público] saque sus conclusiones, si pobrecito Rodrigo o pobrecito Alonso", concluyó.